Почему неправильно говорить "приношу вибачення": Авраменко объяснил популярную ошибку

Языковед отметил, что это выражение сейчас очень распространено, однако многие даже не догадываются, почему так говорить нельзя.

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Почему неправильно говорить "приношу вибачення"/ скрин

Часто среди украинцев можно услышать выражение "приношу вибачення". Употребляется такая фраза, конечно, только из положительных соображений – человек хочет извиниться перед кем-то за что-то, когда чувствует свою вину. Но благие намерения не опровергают тот факт, что сама формулировка такой фразы неверна.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в новом уроке объяснил, почему так нельзя говорить и какими изречениями лучше заменить указанное выше выражение.

"Не раз слышу, как говорят "ми приносимо свої вибачення". Куда вы их приносите? Никто никуда "вибачення" не носит и не приносит. Носят маленького ребенка на руках, или носят джинсы или рубашку. А "вибачення" просят. Итак, мы не "приносимо свої вибачення", а "просимо вибачення", – объяснил языковед.

Также он обратил внимание, что это не единственная ситуация, когда мы неправильно применяем в выражениях слово "носити".

"Кстати, такую же проблему с вот этим "носить" имеем в выражениях вроде "Вулиця носить ім’я Івана Франка" или "Наша школа носить ім’я Лесі Українки". Нет, не "носить", не "заносить" и не "приносить". Правильно сказать "Вулицю названо на честь Івана Франка" или еще проще "вулиця Лесі Українки", – рассказал Авраменко.

Правильно говорить "прошу вибачення"/ скрин

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно просить прощения:

Раньше Авраменко рассказал, почему мы неправильно говорим "дякую". Хоть нам и кажется, что мы правильно выражаем благодарность, часто мы допускаем одну огромную ошибку.

Также раньше Авраменко объяснил, что означает фраза "дідька лисого" и откуда она пошла. Украинцы издавна и до сих пор применяют такое выражение, но в современности уже мало кто помнит, откуда оно пошло и что значит.

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