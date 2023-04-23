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Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилу

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2023, 15:19 обновлено 23 апреля, 15:29
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Священники утверждают, что приносить еду на кладбище можно. Однако есть перечень продуктов, которые нельзя оставлять на могиле. Среди них есть алкоголь.
кладбище, похорон, еда на кладбище
Можно ли приносить еду на кладбище / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Кладбище - это место не только смерти, но и памяти о человеке. Именно туда приходит множество людей, чтобы помянуть своих умерших близких, возможно, даже попытаться поговорить с ними. Туда даже многие приносит еду. Однако спорным остается вопрос, нужно ли приносить еду на кладбище на самом деле.

Одни люди убеждены, что приносить продукты на могилу просто необходимо для удовлетворения физических потребностей покойного. Другие считают, что таким образом они просят у Бога помолиться за умершего. А третьи люди вовсе считают, что еду на кладбище приносить нельзя.

Что говорят священники

Священники утверждают, что приносить еду на кладбище нужно в том случае, если вы планируете убраться на могиле умершего и украсить её. В такой ситуации вы можете провести довольно много времени на кладбище и сами проголодаетесь.

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Однако они убеждены, что "угощать" усопших обычной едой не нужно, её лучше отдать малоимущим или съесть самостоятельно и помолиться за умершего. Стоит отметить, что священники все же не запрещают приносить еду на кладбище.

Что взять на кладбище из еды

Если вы решили принести с собой еду на кладбище, то нужно понимать, что для этого дела подойдут не любые продукты. Лучше отдать предпочтение таким:

  • кутья,
  • яйца,
  • блины,
  • печенье и конфеты,
  • хлеб, пирожки или куличи.

Считается, что кутья - символ вечной жизни, а сладости - прекрасной загробной жизни.

Что нельзя приносить на кладбище

На кладбище не рекомендуется приносить мясные блюда и колбасу. Также нельзя приносить алкоголь. Даже церковь считает, что распитие спиртных напитков на могиле усопшего - признак неуважения. Священники разрешают сделать глоток красного вина, но все же рекомендуют воздержаться даже от этого.

Стоит отметить, что традиция поминовения человека алкоголем берет свои корни еще со времен Второй мировой войны, когда солдаты именно так поминали погибших сослуживцев.

Можно ли уносить еду из кладбища

Если вы принесли с собой еду, чтобы почтить память умершего, то лучше оставить её на могиле. Конечно, вам никто не запрещает забрать её, но священники рекомендуют этого не делать.

Лучше отдать продукты в качестве милостыни или накормить животных. Таким образом вы совершите благое дело, посвященное умершему человеку. Если вы отдадите такую еду нуждающимся, то они также смогут помянуть вашего родного человека.

Именно из-за этого запрещено приносить на кладбище скоропортящиеся продукты, например, мясо и колбасу, ведь тогда могут отравиться люди и животные, которые будут это кушать.

Также считается, что с места захоронения нельзя забирать воду и продукты, так как вы заберете с собой плохую энергетику.

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