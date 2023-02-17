Почему нельзя взбивать пюре блендером - блюдо будет безвозвратно испорчено

Сегодня Главред расскажет о самой главной ошибке в приготовлении пюре, которую рано или поздно допускают все. Порой, если дома не кажется толкушки, а хочется приготовить пюре - идеальным вариантом кажется применение блендера. Однако - это ловушка, в которую хотя бы раз, но попадает любая хозяйка.
Почему нельзя взбивать пюре блендером - предотвращаем главную ошибку
Блендер - настоящий враг картошки. После его применения блюдо отправится на помойку. Всё дело в том, что этот прибор разрушает мелкую структуру картофеля и овощ выделяет большое количество крахмала. Это вещество делает пюре вязким и клейким, а затем - походим на камень.
Вместо ожидаемого идеального результата - получается испорченный продукт.
Как исправить пюре после блендера - можно ли спасти ситуацию
Если вы применили блендер для приготовления пюре перед важным событием или приходом гостей - у нас для вас плохая новость. Спасти такое блюдо практически невозможно.
Единственный выход - запеканка. Можно отправить картофель в форму, обильно покрыв сыром и панировочными сухарями, после чего запечь в духовке. Следственно - такую ошибку лучше не допускать.
Как сделать пюре если нет толкушки - проверенный способ
В том случае, если вам необходимо сделать пюре, а специального прибора для этого не оказалось - можно использовать другие способы.
Например:
- натрите картофель на крупную терку, после чего перетрите вилкой
- перетрите картофель через сито
- продавите картофель ступкой или (аккуратно!) ножкой бокала
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