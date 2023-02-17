Почему нельзя взбивать пюре блендером - блюдо будет безвозвратно испорчено

Пюре - любимое многими блюдо, однако испортить его можно в считанные секунды, если применить блендер.

Почему нельзя взбивать пюре блендером / pixabay.com

Сегодня Главред расскажет о самой главной ошибке в приготовлении пюре, которую рано или поздно допускают все. Порой, если дома не кажется толкушки, а хочется приготовить пюре - идеальным вариантом кажется применение блендера. Однако - это ловушка, в которую хотя бы раз, но попадает любая хозяйка.

Почему нельзя взбивать пюре блендером - предотвращаем главную ошибку

Блендер - настоящий враг картошки. После его применения блюдо отправится на помойку. Всё дело в том, что этот прибор разрушает мелкую структуру картофеля и овощ выделяет большое количество крахмала. Это вещество делает пюре вязким и клейким, а затем - походим на камень.

Вместо ожидаемого идеального результата - получается испорченный продукт.

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Как исправить пюре после блендера - можно ли спасти ситуацию

Если вы применили блендер для приготовления пюре перед важным событием или приходом гостей - у нас для вас плохая новость. Спасти такое блюдо практически невозможно.

Единственный выход - запеканка. Можно отправить картофель в форму, обильно покрыв сыром и панировочными сухарями, после чего запечь в духовке. Следственно - такую ошибку лучше не допускать.

Как сделать пюре если нет толкушки - проверенный способ

В том случае, если вам необходимо сделать пюре, а специального прибора для этого не оказалось - можно использовать другие способы.

Например:

натрите картофель на крупную терку, после чего перетрите вилкой

перетрите картофель через сито

продавите картофель ступкой или (аккуратно!) ножкой бокала

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