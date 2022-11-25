Почему нельзя выливать воду после варки сосисок: секрет, который удивит всех

Куда деть воду после варки сосисок / pixabay, ua.depositphotos.com

Сосиски - это продукты, который едят все. Быстрый ужин, который готовится за считанные минуты всегда подходит после тяжелого трудового дня.

Многие хозяйки выливают воду после варки сосисок, но делать это совершенно ненужно.

Как правильно варить сосиски

Перед варкой с сосисок не стоит снимать пленку. Чтобы они не потеряли свою форму. Если сосиски домашние, тогда с сосисок пленку можно не снимать.

Если сосиски домашние и вы достали их из морозилки, то можно не снимать пленку.

Сколько варить сосиски

Сосиски нужно варить уже в кипящей воде. Никогда не бросайте сосиски в холодную воду, они потеряют всю свою форму, цвет и вкус.

Замороженные сосиски варить до 8 минут. Охлажденные сосиски или сардельки варятся от 2 до 5 минут.

Домашние сосиски варить нужно до 10 минут на медленном огне.

Почему нельзя выливать воду после варки сосисок

Умелые хозяйки не выливают такую воду. Особенно после приготовления домашних сосисок. Такая вода подойдет для приготовления вкуснейшего картофельного пюре.

В кипящую воду отправьте картошку и лавровый лист. Через 15 минут невероятно вкусная картошка будет готова.

После варки домашних сосисок можно приготовить вкусный и очень легкий бульон с вермишелью или суп.

Рецепт вкуснейшего легкого бульона

Вам понадобится:

Домашние куриные сосиски

Лук - 1 шт

Морковка - 1 шт

Вода

Соль

Яйца - 2 шт

Зелень

Для сосисок вам понадобится

Куриное филе - 300 гр

Молоко или сливки - 100 мл

Масло сливочное

Соль

Мясо порезать, помыть и измельчить в блендере или мясорубке.

Добавить сливки и сливочное масло и еще раз взбить блендером.

Выложить "фарш" на сосиски в пищевую пленку и скрутить края.

В кипяченую воду на куриный бульон переложить домашние сосиски и варить 15 минут.

В это время почистить и порезать лук.

Морковь моем, чистим и натираем на крупной терке.

Яйца предварительно отварить, почистить и порезать.

Как только достали сосиски из воды, можно немного подсолить бульон.

Добавить морковку, лук и зелень по вкусу.

Проварить бульон 10 минут и бросить сваренные сосиски, предварительно снять с них пленку.

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