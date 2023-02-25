Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

Кошки издавна являются друзьями человека и спутниками в жизни. Многие держат в доме кошек, при этом существует множество примет, связанных с "пушистиками".
Вместе с тем хозяева питомцев нередко относятся к приметам со всей серьезностью. Многие суеверия связаны с вопросом о том, почему нельзя выбрасывать кошачий ус.
Что приносит кошачий ус
Усы у животных нельзя состригать ни в коем случае. Ведь это лишит питомца ориентировки в пространстве, а также станет для мурлыки колоссальным стрессом.
Другое дело, если кошачий ус найден случайно. Ведь кошачий ус зачастую воспринимается как символ благополучия и достатка. Отложите найденную находку и постарайтесь найти еще два усика.
Примета гласит: Три кошачьих уса положите в кошелек – это станет "приманкой" для достатка и богатства.
Для чего продают кошачьи усы
Кроме многочисленных примет и суеверий, кошачий ус используется даже в творчестве и искусстве. Существует целый ряд направлений, где может пригодиться эта необычная находка, найденная во время генеральной уборки в доме кошатников.
Зачем собирают кошачьи усы
- для создания картин и аппликаций;
- для создания антенн для миниатюрных моделей (военная техника, автомобили);
- для создания оснастки для парусов в моделях кораблей;
- для создания "живых усов" игрушек животных из глины и других материалов.
Ус кота магия
С давности известны также поистине магические приметы, связанные с кошачьими усами. Старые преданья гласят о том, что ус кошки поможет даже в делах сердечных.
Многие верят в то, что кошачий ус может помочь старым девам, а также женщинам, которых бросили их любимые.
Примета гласит: найденный случайно кошачий ус нужно положить под свою подушку – это поможет наконец найти свою половинку, или вернуть загулявшего мужчину, который ушел из дома.
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