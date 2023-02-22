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Почему нельзя возвращать посуду пустой: простое действие, которое испортит жизнь

22 февраля 2023, 12:36
Пустая посуда - одна из самых неприятных примет. Она может испортить жизнь и тому, кто оставляет ее на столе, и тому, кто дарит другим.
Почему нельзя возвращать посуду пустой
Почему нельзя возвращать посуду пустой / pixabay.com

Многие действия, которые человек совершает ежедневно - могут принести в жизнь беды и несчастье. Одно из таких привычных действий связано с пустой посудой.

Почему нельзя возвращать посуду пустой - беда неминуема

Как привычно получить угощение от близких или соседей, а после - вернуть посуду пустой. Однако мало кто знает, что такое простое действие может принести в жизнь людей беды и ненастья.

Издавна в народе прижилась примета, согласно которой пустая посуда привлекает утраты. Отдавая посуду пустой, человек навлекает несчастье не только в жизнь других, но и в свою, и наоборот - отдавая наполненную посуду, вы дарите благополучие, которое обернется и на вас в том числе.

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Почему нельзя оставлять пустую посуду на столе - приманка для несчастья

Народные приметы очень прочно засели во многих семьях и передаются друг другу из поколения в поколения. Издавна считается, что пустую посуду оставлять на столе нельзя. Всё потому, что любая пустая посудина, которая стоит на вашем столе - может с легкостью стать причиной безденежья и бедности.

Для того, чтобы себя обезопасить, достаточно либо сразу убирать такие предметы, либо оставлять в них немного еды.

Что делать, если подарили пустую чашку - защитный ритуал

Нередко в подарок люди получают посуду. Это универсальный презент, получить который всегда приятно и полезно. Не всем известно, что дарить пустую посуду опасно, и, как следствие, нужно уметь правильно её принимать, чтобы защитить себя.

Не стоит дарить пустую чашку, гораздо лучше наполнить её конфетами или сладостями ведь пустая чашка может принести негативную энергетику, а чашка со сладостями - сделать жизнь боле сладкой.

Но что же делать, если пустую чашку в подарок получили вы? Всё очень просто: вам нужно сделать любое действие, которое способно превратить этот обмен в маленькую сделку. Например, дать человеку в ответ пару монет, или угостить его сладостями. Тогда вы примите чашку не в дар, а "купите" её. Таким образом можно защитить и себя и того, кто сделал вам подарок.

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