УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему нельзя вешать магниты на холодильник: 3 опасных причины

Елизавета Бельмас
14 апреля 2023, 13:07 обновлено 14 апреля, 13:33
30
Магниты на холодильнике - это давняя традиция которая практикуется практически в каждом доме.
Почему нельзя вешать магниты на холодильник
Почему нельзя вешать магниты на холодильник / коллаж фото instagram algoritm.poryadka/xaladenik_ustasi0702223859

Мало кто знает, что такое, казалось бы, безобидное действие - может привести к тяжелым и неприятным последствиям. Об этом сегодня и поговорим.

Почему нельзя вешать магниты на холодильник - первая неочевидная причина

Магниты на холодильнике - это часто воспоминания о путешествиях, сувениры от друзей и часть атмосферы дома. Несмотря на то, как порой красиво они вписываются в интерьер кухни - магниты лучше не вешать на стенку холодильника.

Всё дело в том, что далеко не все холодильники имеют специальную защиту на дверцах. По этой причине, магнитное поле от сувениров, которые находятся на двери холодильной камеры - может оказывать негативное влияние на продукты, что вы храните в холодильнике.

видео дня

Какую опасность несут магниты на холодильнике - вторая причина

Магниты на холодильнике могут быть опасными для детей, которые могут их снимать, пробовать на вкус. Также довольно массивный магнит может упасть - и испугать маленького ребенка или же травмировать его.

Помимо прочего, не только дети могут стать жертвами магнитов. Также они особенно опасны для тех, кто живет с помощью кардиостимуляторов. Магнитное поле, которое вокруг себя создает масса магнитов - может влиять на приборы и нарушать их работу. Это повлечет за собой неритмичные удары сердца и ухудшение состояние человека.

Магниты на холодильник приметы - народные поверья

В народе бытует мнение, что некоторые магниты на холодильнике могут не только физически влиять на людей, но и судьбоносно. Многие утверждают, что согласно примете на холодильнике не должно быть магнитов не связанных с продуктовой тематикой. Поскольку все другие фигурки способны привлекать в дом беду и ненастья.

Куда можно повесить магниты кроме холодильника - выбираем место

Немного выше мы уже рассказали, почему не стоит вешать магниты на холодильник. Однако также важно знать, какое другое место для них можно найти.

В том случае, если вы приняли решение снять магниты с холодильника - их можно повесить на кофемашину, посудомойку или кофемашину. Также неплохо они хранятся на специальной офисной доске, иногда такие покупают детям. И, конечно - магнитная доска для ножей также подойдет.

Вам также может быть интересно:

холодильник магнитное поле интересные новости
Реклама

Главное за день

"К сожалению, это надолго": завершение войны в Украине зависит от ресурсов, а в РФ их больше – Таипов

"К сожалению, это надолго": завершение войны в Украине зависит от ресурсов, а в РФ их больше – Таипов

13:29 Украина
Конница и одна винтовка на двоих: Жданов – о том, как дальше будет воевать Россия

Конница и одна винтовка на двоих: Жданов – о том, как дальше будет воевать Россия

13:07 Эксклюзивы
"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

12:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:29

"К сожалению, это надолго": завершение войны в Украине зависит от ресурсов, а в РФ их больше – Таипов

13:07

Почему нельзя вешать магниты на холодильник: 3 опасных причины

13:07

Конница и одна винтовка на двоих: Жданов – о том, как дальше будет воевать РоссияЭксклюзив

12:33

"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

12:08

Великая суббота 2023: 2 самых строгих запрета перед Пасхой - приметы 15 апреляВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:06

Гороскоп Таро на неделю 17-23 апреля: Овну – испытания, Львам - ностальгия

12:06

"Утечка" из Пентагона: Патрушев и Герасимов планировали саботаж, чтобы завершить войну в Украине

11:46

Если РФ выиграет войну, то это будет катастрофа, а победа Украины грозит Третьей мировой – Ле ПенВидео

11:42

Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей страной"Видео

Реклама
11:36

Некоторые украинцы смогут уйти на пенсию только на 5 лет позже: кому не повезетВидео

11:21

Головоломка, с которой справятся единицы: нужно за 6 секунд найти змею среди ломтиков арбуза

11:18

Гороскоп на завтра 15 апреля 2023: Тельцам – ярость, Скорпину - разочарованиеВидео

11:13

Гороскоп Таро на май 2023: Козерогам - новые возможности, Водолеям - кража, Рыбам - прибыльВидео

10:42

"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – СвитанВидео

10:41

"Вы настоящие герои настоящей войны": легенда "Звездных войн" встретился с бойцами ВСУВидео

10:01

РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

09:59

Как правильно поливать орхидею: назван самый лучший способ

09:41

Успех контрнаступления Украине нужен и все это увидят и почувствуют - глава ГУРВидео

09:35

"Приближается ее крах": в РФ произойдут "сейсмические изменения", которые остановят войну – БудановВидео

09:18

Заменит краску для волос и изгонит моль: необычные способы применения корицы, о которых мало кто знает

Реклама
09:09

Президент подписал закон об упрощении оформления пенсий: кому из украинцев повезлоВидео

09:00

Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 маямнение

08:39

Самые опасные три дня: экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами по УкраинеВидео

08:10

Гороскоп на сегодня 14 апреля 2023: Тельцам – деньги, Львам - вечеринкаВидео

07:57

В боях под Бахмутом погиб педагог из Запорожской области Евгений Кулепов

07:52

"Без этого война не закончится": у ВСУ есть не один вариант развития событий на фронте – ДаниловВидео

07:18

Правительство Германии дало разрешение Польше на передачу истребителей МиГ-29 Украине – SpiegelВидео

07:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив окна: есть риск навлечь беду

06:51

Поражение Украины в войне будет означать начало конца "золотого века" Запада - премьер Польши

06:26

США давали 96 часов Мариуполю, три дня Киеву и две недели странемнение

04:30

Чем подкормить перцы, чтобы был хороший урожай: простые советы для дачников

03:30

"Уже не будет как на Харьковщине": полковник назвал препятствия для успеха контрнаступления ВСУВидео

03:30

ТОП 3 вкуснейших закуски на Пасху 2023: самый быстрый рецепт за 5 минутВидео

02:50

Муса Таипов спрогнозировал, сможет ли Украина привлечь Россию к ответственности.Видео

02:19

Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - СвитанВидео

01:30

17-летняя дочь Ольги Фреймут засветила фирменный бюст в пикантном мини

00:51

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

13 апреля, четверг
23:52

Американского военного, который "слил" документы, вычислили по столешнице на кухне - NYTВидео

23:40

Что лечит чай каркаде и кому категорически он противопоказан

23:08

Путиниста Жерара Депардье 13 женщин обвиняют в сексуальных домагательствах

Реклама
23:04

"Я у нее первый мужчина": Остапчук публично показал новую жену и шокировал признаниемВидео

23:01

"Весомый вклад": пропавший Олег Винник "засветился" в ВСУВидео

22:54

Что мешает женщинам выглядеть моложе: 5 "смертных грехов", которые портят макияж

22:26

Головокружительная оптическая иллюзия: есть всего 30 секунд, чтобы найти пасхального кроликаВидео

22:19

"Мы уже начинаем": Свитан описал, как будет развиваться контрнаступление ВСУВидео

21:29

Китай согласился поставить оружие России – The Washington PostВидео

21:19

Роман Цимбалюк. Системный сбой на РосТВ - они критикуют Путина!Видеоблоги

21:16

Что можно сделать со старыми шторами: 3 варианта, как подарить портьерам новую жизнь

21:13

Светлана Лобода в зеленых лосинах показала пятую точку крупным планом

21:07

"Приближаем победу": ВСУ готовятся к мощным действиям на фронте - ЗеленскийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять