Почему нельзя вешать магниты на холодильник: 3 опасных причины

Магниты на холодильнике - это давняя традиция которая практикуется практически в каждом доме.

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Мало кто знает, что такое, казалось бы, безобидное действие - может привести к тяжелым и неприятным последствиям. Об этом сегодня и поговорим.

Почему нельзя вешать магниты на холодильник - первая неочевидная причина

Магниты на холодильнике - это часто воспоминания о путешествиях, сувениры от друзей и часть атмосферы дома. Несмотря на то, как порой красиво они вписываются в интерьер кухни - магниты лучше не вешать на стенку холодильника.

Всё дело в том, что далеко не все холодильники имеют специальную защиту на дверцах. По этой причине, магнитное поле от сувениров, которые находятся на двери холодильной камеры - может оказывать негативное влияние на продукты, что вы храните в холодильнике.

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Какую опасность несут магниты на холодильнике - вторая причина

Магниты на холодильнике могут быть опасными для детей, которые могут их снимать, пробовать на вкус. Также довольно массивный магнит может упасть - и испугать маленького ребенка или же травмировать его.

Помимо прочего, не только дети могут стать жертвами магнитов. Также они особенно опасны для тех, кто живет с помощью кардиостимуляторов. Магнитное поле, которое вокруг себя создает масса магнитов - может влиять на приборы и нарушать их работу. Это повлечет за собой неритмичные удары сердца и ухудшение состояние человека.

Магниты на холодильник приметы - народные поверья

В народе бытует мнение, что некоторые магниты на холодильнике могут не только физически влиять на людей, но и судьбоносно. Многие утверждают, что согласно примете на холодильнике не должно быть магнитов не связанных с продуктовой тематикой. Поскольку все другие фигурки способны привлекать в дом беду и ненастья.

Куда можно повесить магниты кроме холодильника - выбираем место

Немного выше мы уже рассказали, почему не стоит вешать магниты на холодильник. Однако также важно знать, какое другое место для них можно найти.

В том случае, если вы приняли решение снять магниты с холодильника - их можно повесить на кофемашину, посудомойку или кофемашину. Также неплохо они хранятся на специальной офисной доске, иногда такие покупают детям. И, конечно - магнитная доска для ножей также подойдет.

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