Почему нельзя в фарш добавлять свежий хлеб: главные секреты идеальных котлет

Котлеты - практически основа рациона украинцев и все хозяйки готовят их по-своему. Несмотря на это, есть некоторые универсальные правила, которым необходимо следовать во время приготовления, а также - главное не забывать про правильное соотношение хлеба и фарша в котлетах.
Какой хлеб лучше класть в фарш для котлет - что использовать
Хлеб в котлетах выполняет свою важную функцию. Опытные хозяйки утверждают, что лучше всего в котлетах использовать хлеб средней свежести, лучше всего - батон. Предварительно его необходимо замочить. Кто-то делает это в воде, а кто-то в молоке, сама жидкость не сильно влияет на качество котлет, однако замочить необходимо. Некоторые хозяйки и вовсе советуют использовать черствый хлеб или горбушки.
Почему нельзя в фарш добавлять свежий хлеб - к чему это приведет
Как мы уже написали выше, в приготовлении котлет многие используют именно черствый или не совсем свежий хлеб. Мякиш свежего хлеба не советуют используют, потому как после вымачивания в воде он становится липким и твердым, а фарш для котлет делает тягучим и чрезмерно клейким.
Какой хлеб лучше добавлять в котлеты черный или белый - на чем остановиться
Цвет хлеба, конечно, повлияет на вкус и консистенцию котлет, однако не радикально. С черным или ржаным хлебом также можно приготовить хороший фарш, из которого получатся неплохие котлеты. Несмотря на то, что с таким хлебом в составе изделия получатся боле плотными - на сочность и вкус это повлияет не сильно.
Соотношение хлеба и фарша в котлетах - пропорции
Для того, чтобы хлеб не испортил котлеты, нужно запомнить пропорции и стараться их не нарушать. Пропорции заключаются в правильном соотношении хлеба и фарша. Для хорошего результата необходимо запомнить, что на 4 части фарша используют одну хлеба. То есть 1 кг фарша потребует 250 грамм хлеба.
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