Почему нельзя трогать гнезда ласточек: удивительный секрет сразит наповал

Почему ласточка строит гнездо в доме - что важно знать и помнить.

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Почему нельзя разрушать гнезда ласточек / Pixabay/JochenSchaft

Деревенские ласточки хорошо знакомы практически каждому, кто живет или любит бывать за городом. Эти перелётные птицы ведут дневной образ жизни.

Ласточки прилетают примерно в середине мая, а во второй половине месяца происходит постройка гнезда и откладывание яиц. Поэтому вопрос о том, почему ласточки вьют гнезда в доме человека, уже скоро может возникать у многих.

Где вьет свое гнездо ласточка

Известно, что ласточки строят гнезда практически на любых строениях, созданных человеком. Это может быть:

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сарай;

амбар;

плотина;

чердак;

карниз;

другие хозпростройки.

Почему нельзя разрушать гнезда ласточек

Многие помнят старинные приметы - если ласточка высиживает птенцов, трогать ее гнездо категорически запрещено. Более того, считается, что ее гнездо принесет в дом удачу и наполнит дом достатком. Поэтому стоит запомнить неписанное правило – ласточку с птенцами ни в коем случае нельзя выгонять из ее гнезда, иначе накличете на себя беду. А если все же случайно или нарочно разбили гнездо или даже убили ласточку, то остерегайтесь больших неприятностей.

Почему ласточки строят гнезда в доме

Ответ на этот вопрос довольно простой: чем выше – тем лучше. Дело в том, что гнезда на экстремальных высотах и невероятных отвесах позволяют ласточкам укрывать от хищников себя и свое потомство. Поэтому ласточкино гнездо можно зачастую встретить в самом невероятном месте. Отсюда и такая любовь этих птиц к сельским строениям.

Как сделать так, чтобы ласточки не вили гнезда

Однако если вы все же считаете соседство с ласточками нежелательным, попробуйте осторожно удалить гнездо. Однако сначала следует обязательно убедиться в том, что гнездо пустое и вы не нарушите ничей покой. А уже после удаления гнезда можно провести обработку участка поверхности препаратами, которые отпугивают птиц.

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