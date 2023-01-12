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Почему нельзя сушить одежду на батарее: большинство людей об этом не догадываются

12 января 2023, 15:22
Чтобы быстро высушить одежду, многие кладут ее после стирки на теплые батареи. Но это может привести к серьезным негативным последствиям.
Стирка, батарея
Одежду после стирки лучше не сушить на батарее/ ua.depositphotos.com

Холодное время года – это "время суешения одежды на батареях". Многие люди используют такой метод, чтобы ускорить сушение. Но мало кто догадывается, какой вред эта привычка может нанести жилью, и с какими последствиями возможно потом придется бороться.

Дело в том, что в помещении из-за мокрой одежды на батареях может повыситься влажность. А если постоянно так сушить вещи, влажность в комнате может повыситься настолько, что это приведет к появлению запаха сырости и плесени дома. Неприятная перспектива, правда?

Запах сырости может появиться еще и потому, что часто одежду на батарею приходится класть в два слоя, если не больше. Ведь места мало, а хочется, чтобы поместилось больше вещей. Хотя это на самом деле ошибочно, ведь несколько слоев вещей друг поверх друга будут сохнуть намного дольше.

Вместо батареи, которую все почему-то привыкли считать "универсальной сушилкой", лучше использовать специальную сушилку. Перед тем, как разместить на ней одежду, вещи можно закинуть в стиральную машинку и включить дополнительный отжим.

Сушилку лучше ставить в хорошо освещенном помещении. Влажные вещи нужно размещать на ней на расстоянии друг от друга – тогда они быстрее будут сохнуть и не появится запах сырости.

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