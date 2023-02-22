Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делать

24 февраля церковь почитает память Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников.
Наши предки почитали святого Власия как покровителя животных.
Домашним животным в этот день давали лучшие корма, ухаживали за ними, убирали.
В церковь приносили специально испеченные караваи ржаного хлеба, которые освящали крещенской водой.
А еще 24 февраля начинался период активной торговли. Считалось, что любая сделка в это время будет удачной.
24 февраля праздник хорош для обильного семейного торжества. Нужно накрыть стол с мясными блюдами - свининой, телятиной. Если позовете к столу друзей или родственников, то привлечете к себе благосостояние.
Что нельзя делать 24 февраля
Нельзя работать, иначе можешь навлечь на себя семь бед и несчастий.
Нельзя обижать питомцев. Можно навлечь на себя неприятности.
Нельзя отставлять на столе пустую посуду, так как семья лишится денег, достатка.
Нельзя стучать по столу, потому что можно призвать беду в дом.
Нельзя оставлять нож на столе. По примете, это может привести к сильной ссоре.
Нельзя выносить мусор после захода солнца. Начнутся финансовые проблемы.
Приметы на 24 февраля
Если много снега, то скоро весна наступит и в мае много зелени будет.
Если оттепель наступила в этот день, то морозов больше не будет.
Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.
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