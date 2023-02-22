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Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делать

22 февраля 2023, 19:12
Что нельзя делать 24 февраля и как привлечь большую удачу. Все важные запреты дня.
зима, приметы
Что нельзя делать 24 февраля / goodfon.ru

24 февраля церковь почитает память Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников.

Наши предки почитали святого Власия как покровителя животных.

Домашним животным в этот день давали лучшие корма, ухаживали за ними, убирали.

видео дня

В церковь приносили специально испеченные караваи ржаного хлеба, которые освящали крещенской водой.

А еще 24 февраля начинался период активной торговли. Считалось, что любая сделка в это время будет удачной.

24 февраля праздник хорош для обильного семейного торжества. Нужно накрыть стол с мясными блюдами - свининой, телятиной. Если позовете к столу друзей или родственников, то привлечете к себе благосостояние.

Что нельзя делать 24 февраля

Нельзя работать, иначе можешь навлечь на себя семь бед и несчастий.

Нельзя обижать питомцев. Можно навлечь на себя неприятности.

Нельзя отставлять на столе пустую посуду, так как семья лишится денег, достатка.

Нельзя стучать по столу, потому что можно призвать беду в дом.

Нельзя оставлять нож на столе. По примете, это может привести к сильной ссоре.

Нельзя выносить мусор после захода солнца. Начнутся финансовые проблемы.

Приметы на 24 февраля

Если много снега, то скоро весна наступит и в мае много зелени будет.

Если оттепель наступила в этот день, то морозов больше не будет.

Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.

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