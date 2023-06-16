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Почему нельзя стирать в пятницу: что означает древняя примета

Алёна Воронина
16 июня 2023, 12:20 обновлено 16 июня, 12:20
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Наши предки верили, что ничего хорошего от стирки в этот день не будет. Человека будут преследовать несчастья.
Стирка, стиральная машина
Почему нельзя стирать в пятницу/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Часто мы не задумываемся, можно или нельзя именно в этот день стирать одежду или выполнять какую-то другую домашнюю работу. Стирку одежды мы планируем на любое удобное время, или когда уже накопилось немалое количество грязных вещей.

Но наши предки верили, что не каждый день недели годится для этого занятия. Согласно древним верованиям, есть дни, в которые лучше заняться уборкой дома и стиркой белья, а есть дни, когда не стоит этого делать.

Одним из таких неблагополучных дней считается пятница. В наше время не все знают, почему нельзя стирать по пятницам. На самом деле наши предки верили, что если женщина будет стирать одежду в этот день, то есть риск серьезно заболеть. Если же это будет делать незамужняя девушка, то она рискует не выйти замуж.

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Есть еще и другие приметы, связанные со стиркой в пятницу. Так, считается, что выстиранные в этот день вещи никогда не будут достаточно чистыми.

Также в христианстве пятница считается печальным днем, ведь именно в этот день был распят Иисус Христос. Поэтому считается, что пятница не годится для стирки и выполнения другой важной домашней работы, потому что после этого человека в течение недели могут преследовать несчастья, и успех точно не будет улыбаться.

Если же вы всё-таки стирали одежду в пятницу, то считалось, что нужно помолиться и больше этого не делать.

Ранее Главред рассказывал, почему нельзя стирать утром и что означает эта древняя примета. Наши предки советовали этого не делать, чтобы не навлечь на себя беду.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя стирать перед сном. В поверьях наших предков сохранились объяснения, почему нельзя оставлять на ночь белье на улице. Это может обернуться серьезными проблемами.

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