Почему нельзя стирать утром: успех и счастье смоются с водой

До нашего времени дошла древняя примета, в которой не рекомендуется стирать одежду с самого утра, чтобы не навлечь на себя беду.

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Почему нельзя стирать утром/ ua.depositphotos.com

Со стиркой у наших предков было связано немало примет, дошедших до нашего времени. Такая домашняя работа считалась очень ответственной, и не все дни и части дня считались хорошим временем для ее выполнения.

В частности, многих может удивить, почему нельзя стирать утром. Такая часть суток была неуместной для этого занятия, потому что наши предки верили, что тот, кто начинает день со стирки, смоет с себя успех и счастье. Никто не хотел рисковать такими важными вещами, поэтому стирку откладывали на позднее.

Но при этом также считалось, что нельзя стирать вечером или на ночь. Вечер и ночь – темные части дня, когда просыпается нечистая сила. Такой запрет был связан не так с самой стиркой, как с тем, что выстиранная так поздно одежда не успела бы высохнуть до темноты. А, согласно верованиям предков, во время сушки вещей в темное время они могут вобрать в себя негативную энергетику.

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Также этот запрет касался лунного света. К нему относились с предосторожностью, ведь считалось, что высушенная под этим светом одежда будет притягивать неудачи и болезни. В то же время ткань, которая впитает в себя во время сушки солнечный свет, будет положительно влиять на своего владельца, исцелять и согревать его.

Напрашивается логичный вопрос – когда же тогда рекомендуется стирать вещи? Наши предки верили, что делать это стоит перед обедом или в обед. Считалось, что это лучшее время для такой работы.

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