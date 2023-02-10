Почему нельзя стирать перед сном: этой приметы придерживались еще наши предки

В поверьях наших предков сохранились объяснения, почему нельзя оставлять на ночь белье на улице. Это может обернуться серьезными проблемами.

Согласно древним поверьям, нельзя стирать на ночь/ ua.depositphotos.com

Часто у нас не хватает времени, чтобы постирать одежду утром или днем, и поэтому приходится заниматься этим делом вечером. Однако давняя примета, которой пользовались еще наши предки, говорит, что нельзя стирать на ночь. Ведь после стирки придется вывесить вещи для просушки, а давние верования утверждают, что плохо оставлять одежду сушиться на всю ночь.

Почему нельзя стирать на ночь

У наших предков закат всегда считался особым временем. Поэтому с этим периодом дня связаны многие приметы и верования. Переход, когда день заменяется ночью, имеет свою особую энергетику. И она диктует правила для многих процессов в быту, в частности, и для стирки.

Считается, что ночь – это самое "удобное" время для всевозможной нечисти, которое она использует, чтобы попасть в наш мир. Поэтому нельзя оставлять белье сушиться на ночь – как на улице, так и внутри жилища. Ведь, согласно примете, вещи могут привлечь к себе злые силы или негативную энергетику.

Такому верованию уже несколько сотен лет. Наши предки всегда уделяли особое внимание этому правилу и старались стирать как можно раньше, чтобы вечером перед сном снять уже сухое белье.

Также считается, что оставленная сушиться на ночь одежда может "набраться" негативной ночной энергетики и затем вызвать головные боли у человека, который будет его носить.

Некоторые поверья также говорят, что на вещи, которые остались сушиться на улице до утра, плохие люди могут насылать проклятия.

Негативное отношение у наших предков было также к лунному свету. Считалось, что одежда, высушенная под таким светом, может притягивать к себе неудачи, болезни и безумие. В то же время солнечный свет имеет совершенно противоположный эффект – он будет исцелять и согревать своего владельца.

Когда лучше стирать

Казалось бы, если на ночь нельзя стирать, то лучше всего это делать рано утром. Но приметы говорят, что это ошибочное суждение. Согласно верованиям предков, если начать день со стирки, то есть риск смыть с себя удачу. Поэтому лучше всего заниматься такими делами перед обедом.

В какие дни недели нельзя стирать

Лучшим днем для стирки наши предки считали среду. Стирка в другие дни допускалась, но с этим было связано много предостережений. Так, согласно поверью, понедельник был плохим днем для такого занятия – мол, потом всю неделю придется сушить постиранные вещи.

Не лучший для этого и вторник – стирка в этот день, согласно приметам, может привлечь к семье беду. В четверг – к потере авторитета среди своего окружения. Пятница была нейтральной для этого занятия и не предвещала ничего плохого. В субботу нельзя было стирать потому, что полоскание привлекло бы к себе судьбу неряшливого человека.

Также нельзя стирать по праздникам, чтобы не притянуть к себе неудачи.

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