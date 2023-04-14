Почему нельзя ставить зеркало напротив окна: испортит благополучие в семье

Расположенное напротив окна зеркало не принесет ничего хорошего, но лишь навлечет на дом негатив.

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Почему нельзя ставить зеркало напротив окна/ ua.depositphotos.com

Без зеркал не обходится ни один дом, ведь это не только предмет интерьера, но и незаменимая в доме практичная вещь. Но в то же время зеркалам приписывают еще и другое значение – магическое. С давних пор наши предки использовали этот предмет для различных магических ритуалов, ведь верили, что он обладает незаурядной силой.

Поэтому и местоположению этого объекта дома всегда уделялось особое внимание. Считалось, что от того, расположено зеркало рядом с окном, напротив кровати или на стене в коридоре, во многом зависит благополучие семьи.

Одна из самых частых дилемм, которая встречается во время обустройства дома или квартиры – можно ли зеркало ставить напротив окна. Согласно древним поверьям, этого делать не стоит. Такое предостережение связано с тем, что окно впускает в дом энергию солнца, света и тепла, которая очень хорошо влияет на людей. Если же напротив окна будет стоять зеркало, то вся эта энергия будет отражаться от его поверхности и покидать дом.

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Если вам нужно установить зеркало в какой-то комнате, то лучше расположить его на боковой от окна стене. Таким образом вся положительная энергия, которая будет попадать в комнату, будет циркулировать в ней правильно.

У такого расположения зеркала есть и вполне практичная основа. Ведь в случае, если оно будет расположено напротив окна, в нем будут отображаться все пасмурные и дождливые дни. А это будет создавать в комнате атмосферу напряженности и негатива.

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