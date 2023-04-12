Почему нельзя ставить сумку на стол - привычка, которая делает человека бедным

Некоторые привычные действия могут навлечь на человека беду, однако не стоит этого бояться. Достаточно знать, чего не стоит делать.

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Почему нельзя ставить сумку на стол / фото ua.depositphotos.com

Довольно часто люди дома, на работе или в гостях ставят сумки на стол, однако делать этого категорически нельзя. Все дело не только в приметах, но и в этикете поведения. Об этом мы расскажем далее.

Почему нельзя ставить сумку на стол - приметы

Приметы, которые издавна передаются от поколения к поколению гласят о том, что сумка, которую человек ставит на стол - может приводить к конфликтам в семье. Помимо этого, сумка - это предмет, который не связан с едой. Все такие предметы на столе могут нарушать позитивную энергию и ухудшать жизнь. Также одна из примет гласит о том, что оставить сумку на столе грозит потерей финансов.

Куда нужно ставить сумку по этикету - возможные варианты

Согласно этикету, сумку не стоит класть на стол или пол. В хороших ресторанах, как правило, для этого дают специальную подставку, но лучше всего - ставить сумку в шкаф или вешать на спинку стула.

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Куда можно ставить сумку - дополнительные варианты

Конечно, сумка и в расслабленной атмосфере на работе не должна стоять на рабочем столе. В том случае, если ваша сумка маленькая, в форме клатча - ее можно оставить на коленках. Также сумку можно поставить между своим телом и спинкой стула - этот вариант наиболее правильный.

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