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Почему нельзя спать в носках даже в лютую холодрыгу: старая примета и врачебный запрет

5 января 2023, 18:00
Главред рассказывает, почему категорически нельзя спать в носках и какой вред это приносит организму.
носки
Почему врачи не рекомендуют спать в носках / pixabay

С давних времен наши предки верили, что сон в носках может навлечь небывалую беду на человека. Кое-кто и сейчас придерживается этой старой приметы. Те, кто не верит в народные поверья, также воздерживаются от сна в носках. Дело в том, что носки на наших ногах во время сна могут привести к появлению различных проблем со здоровьем. Этого мнения также придерживается некоторые врачи. Главред собрал информацию, почему категорически нельзя спать в носках.

Сон в носках: приметы и суеверия

Согласно суеверию, во время сна наш организм избавляется от всего негатива, который был накоплен в течение дня. Именно через наши пятки выходит все плохое и ненужное. Если мы надеваем носки, то вся негативная информация остается в нашем теле, отравляя его. Это приводит к тому, что в течение следующего дня мы можем быть раздражительными, усталыми и безынициативными. Кроме того, мы можем срываться на родных и знакомых, говоря им обидные вещи. Если вы заметили это за собой, то попробуйте спать ночью без носков. Возможно, проблема именно в этом.

Почему спать в носках вредно для здоровья

Во-первых, сон в носках нарушает циркуляцию крови. Это касается тех носков, которые имеют плотную резинку. В течение дня ноги и так могут отекать, а носки во время сна только усугубляют ситуацию. Дело в том, что носки сдавливают сосуды и нарушают кровообращение. В результате может возникнуть тромбоз.

Во-вторых, сон в носках может привести к проблемам со сном. Врачи говорят, что носки на наших ногах воздействуют на нервную систему, создавая напряжение в теле. В связи с этим может возникнуть бессонница, которая приведет к подавленному состоянию утром.

В-третьих, сон в носках вызывает грибковые инфекции на ногах, которые потом трудно излечить. Эксперты утверждают, что носки из синтетических материалов особо опасны. Дело в том, что из-за того, что наши ноги не "дышат", в складках кожи скапливается влага. Это замечательное место для размножения разнообразных бактерий. Поэтому желательно отказаться от сна в носках, а днем надевать только те, которые изготовлены из натуральной ткани.

В-четвертых, когда мы спим в носках, температура нашего тела повышается. Это еще одна веская причина, при которой нужно отказаться от сна в носках. Как известно, для здорового сна снижение температуры тела является характерным. Если же мы одеваем носки, то наш организм перегревается. Это негативно влияет на все внутренние органы. Именно поэтому некоторые врачи наоборот советуют высовывать ноги из-под одеяла для снижения температуры тела.
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