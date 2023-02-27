Почему нельзя спать ногами к дверям: как не навлечь на себя беду во сне

Многие действия, которые человек совершает не задумываясь - могут привлечь беду. Произойти это может даже во сне.

Почему нельзя спать ногами к дверям / коллаж фото pixabay.com

Важность сна в жизни человека невозможно переоценить. Однако на него, как утверждают давние народные приметы, могут повлиять не только физиологические условия, но и другие.

Как нельзя спать - самые распространенные приметы

Украинская мифология гласит, что кровать не стоит ставить около окна, ведь ночью в окно может заглянуть нечисть. Также гласит восточная мифология.

Одной из самых давних примет о сне является поверье о том, что нельзя спать напротив зеркала, ведь оно является мощным источником энергии. Считается, что зеркало - портал в другие измерения и сон напротив него приведет к тому, что человек начнет мучаться от кошмаров, а они в свою очередь - заберут сон и здоровье.

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Также есть приметы о расположении тела в отношении дверей окон, разберем их отдельно.

Почему нельзя спать ногами к дверям - чем это опасно

Запрет спать ногами к двери распространен не только в нашем народе. Всё потому, что согласно поверью такой сон привлекает болезни и беды на спящего.

Также эксперты утверждают, что сон ногами к дверям может спровоцировать кошмары. В других народах люди верят, что ночью душа отделяется от тела и может улететь в открытую дверь без возвращения.

Почему нельзя спать ногами к окну - как человек притягивает беды

Фен-шуй гласит, что линия между окном и дверьми - это худшее место для кровати, ведь как с окна так и с дверей проходят потоки энергии, которые могут быть не только позитивными и наполнять голову мраком.

Лучше всего стараться размещать кровать в углу или под стенкой, если получится - перпендикулярно линии окна и дверей.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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