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Почему нельзя смотреть в телефон мужа: последствия того не стоят

11 марта 2023, 13:34
Большинство людей не слишком любят, когда их партнер копается в своем телефоне.
Телефон
Телефон / pixabay.com

Психолог Саманта Родман рассказывает, что она, как терапевт, даже не может сосчитать, сколько раз клиенты приходят к ней с информацией, которую они почерпнули, проверив телефон своего партнера.

Некоторые люди приходят со скриншотами текстовых разговоров между своим партнером и другими, надеясь проанализировать их, чтобы определить, флиртовал ли их партнер или разговор был просто платоническим.

Другие приходят с записями звонков и говорят, что это не может быть дружбой, когда партнер звонит "другу" пять раз в неделю. Некоторые люди опасаются, что вторая половинка им изменяет, и просматривают электронную почту своего партнера в поисках чего-то, что они могли бы использовать в качестве доказательства неверности.

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Такое поведение может усилиться после неосмотрительности, будь то откровенная интрижка или обнаруженный флирт. Люди думают, что даже если они простят своему партнеру измену, они оставляют за собой право навсегда просматривать его телефон. Это проверяющее поведение может сохраняться в течение недель, месяцев и даже лет после измены партнера и не имеет ничего общего с тем, что партнер делает в настоящее время.

Как вы можете себе представить, большинство людей не слишком любят, когда их партнер копается в своем телефоне, читает все их тексты и электронные письма и пытается найти доказательства их плохого поведения. На самом деле, некоторые отношения заканчиваются, когда человек узнает, что партнер просматривал его телефон именно потому, что он чувствует себя оскорбленным. Телефоны в настоящее время являются хранилищем всех личных мыслей и чувств человека, выраженных в текстах друзьям и семье, и знание того, что партнер держит вас под постоянным, тайным наблюдением, может быть дестабилизирующим и расстраивающим.

Почему нельзя лезть в чужой телефон?

Есть много причин не проверять телефон партнера, даже если вы опасаетесь, что он вам изменяет. Вот три основные причины, по которым вам нужно обуздать такое поведение, прежде чем оно разрушит ваши отношения.

1. Это превращает вас в того, кем вы не хотите быть.

Большинство людей хотят чувствовать себя честными людьми, порядочными и уважающими себя. Ничто не наносит большего удара по вашей самооценке, чем шнырять вокруг, чувствуя себя преступником, пытаясь получить информацию, которая, как вы знаете, не принадлежит вам по праву.

Пока вы потворствуете "проверочному" поведению, оно будет расширяться и станет основным фокусом ваших мыслей. Это становится почти сродни обсессивно-компульсивному расстройству (ОКР), а в некоторых случаях поведение становится настолько экстремальным, что становится прямой навязчивой идеей.

2. Это саботирует близость.

Многие отношения никогда не приходят в норму после того, как один партнер признается в слежке за другим. Даже если выяснится, что ваш партнер на самом деле флиртовал с кем-то другим, ваше подлое поведение часто сводит на нет его флирт, и вы теряете моральное превосходство в своем споре. Такое недоверие во многих отношениях так же трудно простить, как неприкрытый флирт.

3. Это ставит вас в более слабое положение.

Когда один человек шпионит за другим, это создает нездоровую динамику власти. Когда вы чувствуете себя уверенно, вы просто не шпионите за другими. Вы живете своей жизнью, не беспокоясь о том, что делают другие люди.

Но если вы зацикливаетесь на том, что делает ваш партнер, а не на том, что делаете вы сами, вы фактически отрицаете свою собственную силу и отдаете ее. Это не здоровая долгосрочная динамика.

Вы можете спросить, какие у вас есть другие варианты, если вы опасаетесь, что ваш партнер изменяет, и он не признает этого открыто. Вместо того, чтобы просматривать телефон вашего партнера, я призываю вас сделать следующее:

Во-первых, глубоко подумайте, почему вы думаете, что они обманывают. Часто кто-то с проблемами доверия из детства и/или предыдущим опытом неверности предполагает, что все изменяют, но это больше связано с их собственными проблемами, чем с тем, что делает партнер. Если это относится к вам, терапевт может помочь вам справиться с этими проблемами с доверием и предательством, а также поработать над повышением вашей уверенности в отношениях.

Во-вторых, вы можете напрямую попросить своего партнера сделать его общение с определенными людьми более прозрачным. Некоторые партнеры согласятся, чтобы вы просмотрели их сообщения, так как им нечего скрывать. Но других, более закрытых людей, будет раздражать тот контроль, который, по их мнению, вы пытаетесь установить над ними, независимо от того, хранят ли они верность. Имейте в виду, что вы можете поделиться своими страхами с партнером без конфронтации, давая ему возможность ответить вам и прояснить свои отношения и намерения с другими.

Наконец, если ничего не помогает, вы можете и должны подумать о прекращении отношений. Это гораздо полезнее, чем стать одержимым.

Когда вы встречаете нужного человека и когда вы решаете свои проблемы с доверием, у вас не будет ни времени, ни желания проверять чей-либо телефон, кроме своего собственного!

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