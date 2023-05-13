Почему нельзя складывать носок в носок: неожиданный ответ удивит и ошеломит

Главред рассказывает, почему издавна люди верили, что складывать носок в носок – плохая примета.

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Почему нельзя складывать носок в носок? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Каждый из нас привык складывать пары носков друг в друга, ведь таким образом они не теряются среди других вещей. Однако оказалось, что этого нельзя делать, поскольку таким образом можно навлечь беду. Главред рассказывает, почему издавна люди верили, что складывать носок в носок – плохая примета.

Согласно народным приметам – складывание носков друг в друга может привести к финансовым трудностям. Именно поэтому к носкам нужно относиться крайне осторожно и ни в коем случае не скручивать их. Лучше всего выделить для носков отдельную полочку и бережно их сложить. Благодаря такой хитрости вы сможете минимизировать риск денежного хаоса в вашей жизни.

Кроме того, чтобы никогда не испытывать денежных трудностей, не стоит надевать носки с дырками. Если вы их зашьете, то это ситуацию не спасет. От дырявых носков обязательно нужно избавляться. Однако просто выбрасывать на помойку старые носки не стоит, поскольку на них в течение некоторого времени еще сохраняется ваша аура. Лучше всего, если носки будут сожжены. Таким образом вы привлечете в дом достаток и удачу.

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Также народные приметы говорят, что по дому нельзя ходить босиком, поскольку это притягивает тотальное безденежье. Поэтому дома всегда нужно ходить в носках. А надевать их нужно всегда с левой ноги – удача будет ходить по пятам.

И напоследок, чтобы избежать различных неудач и жизненных трудностей, стоит отказаться от распространенной ныне молодежной тенденции, а именно – носить разные носки. Приметы говорят, что ношение разных носков приводит ко лжи и лицемерию со стороны окружающих.

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