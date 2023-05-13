Почему нельзя рыхлить землю возле огурцов: большинство не догадываются о фатальной ошибке

Как правильно поливать огурцы в жаркую погоду - важные советы для огородников.

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Можно ли рыхлить землю возле огурцов / Фото pixabay.com

Огурцы являются одним из самых любимых огородниками и дачниками овощей. Их можно встретить у многих на участке, а вопрос получения качественного урожая волнует многих в преддверии летнего сезона.

Несмотря на множество советов и рекомендаций нередко перед возделывателями возникает вопрос - как ухаживать за огурцами в период плодоношения.

Важно помнить основную информацию о том, что огурцы, в отличие от большинства овощей, располагают поверхностной корневой системой. Этим и объясняется особенность ухаживания за этой овощной культурой, ведь корни огурцов не идут вниз, а стелются горизонтально вдоль тонкого слоя грунта.

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Что будет, если рыхлить почву рядом с огурцами

Не стоит сильно усердствовать при рыхлении на грядках огурцов. Помните, что существует риск задеть корневую систему и нанести овощу большой вред. Ведь если сильно углубляться при рыхлении почвы, можно легко повредить корневую систему огурцов. В итоге огородник рискует и вовсе остаться без вкусного урожая. Поэтому при рыхлении и даже в ходе неосторожного выдергивания сорняков старайтесь не повредить корневую систему огурца.

Когда рыхлить землю: до или после полива

Большинство овощеводов знают азбучную истину о том, что своевременное рыхление почвы значительно способствует улучшению ее структуры. Это в свою очередь положительно влияет на уменьшение потери влаги и уменьшает риск перегрева культуры.

Многие опытные огородники твердят в один голос - почву на грядках стоит рыхлить после каждого полива и дождя. Ответ простой – такая процедура способствует снижению числа сорняков и поливов. Кроме того, это поможет избавиться от корки, которая появляется при повышенной влажности из-за переизбытка глины.

Как правильно поливать огурцы

Если погода установилась жаркая и сухая, тогда огуречные грядки следует поливать каждый день:

или утром;

или вечером.

Наиболее удачным решением может стать организация капельного полива. При этом стоит опасаться попадания воды на растение, ведь в жару может сработать эффект линзы – культура попросту получит ожоги.

Как ухаживать за огурцами

огурцы не стоит сильно переливать, однако они не терпят засухи;

поливать огурцы надо до пяти раз в неделю (в пекло даже чаще);

не стоит вообще поливать огурцы в пасмурную, дождливую погоду;

поливать огурцы стоит аккуратно отстоянной, не холодной водой, не размывая корни.

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