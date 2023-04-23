Почему нельзя разговаривать с умершим на могиле: что говорят священники

Священники советуют молиться за покойного человека, но не разговаривать с ним.

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Почему нельзя разговаривать с умершим на могиле / УНИАН

В различных культурах и религиях могут существовать различные верования и традиции, связанные с общением с умершими.

Однако, общепринятой идеей является то, что умершие находятся в другом мире и не могут взаимодействовать с живыми в привычном для нас физическом смысле.

Не мешайте другим

Разговаривать с умершим на могиле может быть считано неуважительным по отношению к их памяти и могут вызывать негативные эмоции у других людей, которые также почитают память умерших.

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Кроме того, могилы - это места погребения умерших, где другие люди могут приходить для почитания и прощания с покойными. Общение с умершим на могиле может нарушить тишину и уважение, которые должны сопровождать такие места.

Говорите не на кладбище

Вместо общения с умершим на могиле, многие люди выбирают другие способы почитания памяти умерших, например, возложение цветов, зажжение свечей, молитвы, воспоминания или общение с близкими и друзьями, чтобы поделиться воспоминаниями о умершем.

Чтобы проститься с умершим отведено 9 дней и 40 дней

Священнослужители в момент потери не рекомендуют пребывать на кладбище и вести беседы с покойным человеком. Смерть принесла в мир живых многочисленные суеверия и приметы. Священники советуют молиться за покойного человека и тем самым помочь ему уйти в мир иной и очистить его грешную душу, что даст ему свободу и место в раю.

Чтобы проститься с умершим отведено 9 дней и 40 дней, когда можно посетить кладбище, но беседовать с покойным священники не советуют. Лучше отправиться в храм, где поставить свечку за покойного и помолиться за его душу.

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