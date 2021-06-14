Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

Даром раздавать свои вещи нельзя, иначе в дом може нагрянуть беда / Instagram

Периодически наши шкафы начинают нас раздражать. И происходит это не только тогда, когда в них накапливается слишком много вещей, которые нам уже не подходят или не нравятся, а еще и потому, что они буквально разрываются от энергетики, которую они в себя "втянули" - позитивной и негативной.

Хотите - верьте, хотите - нет, но каждая вещь, которую мы носим и которой владеем, становится маленькой частичкой нас. Именно поэтому крайне важно то, куда девается одежда и обувь после того, как их миссия в нашей жизни выполнена.

Представьте себе, что издавна считалось, что личные вещи человека в руках чужака могут превратиться в элемент заговора или приворота. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, сегодня полно тех, кто верит в колдовство и потусторонние силы.

Более того, немало и тех, кто готов "напакостить" другим. Поэтому прежде, чем раздавать налево и направо то, что связано с вами, много раз подумайте – а стоит ли так рисковать и чем это вам может вернуться.

Кроме того, с одеждой связано множество суеверий. Например, говорят, что отдавая свои вещи даром, можно нажить несчастье.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаПодобная история с чужой ношеной одеждой – вместе с красивым платьем, роскошной юбкой и милейшей блузкой можно впустить в свою жизнь все горести предыдущего хозяина.

Интересная ситуация с вещами тех, кто ушел в мир иной. Их не нужно выбрасывать - считается, что они способны принести другим удачу и счастье.

Какую одежду ни в коем случае нельзя раздавать

Запомните, есть вещи, которые вообще ни при каких обстоятельствах отдавать не стоит. Этот список включает: обувь, нижнее белье, пижамы, халаты, ночные рубашки и головные уборы. Эти вещи – очень личные, и отдавая их, можно найти себе беду.

Кроме того, зарубите себе на носу: у головных уборов сильная энергетическая сила. Они соприкасаются с волосами, из которых могут изготовить куклу вуду. Что касается обуви, то издавна ноги ассоциировали с неким порталом, через который уходит духовное и финансовое благополучие. Поэтому отдавать кому-то сандалии, босоножки или сапоги — это табу.

Если все же очень хочется отдать свои вещи

Выход, конечно же, есть – никто не призывает вас накапливать хлам или сжигать все то, в чем вы ходили. В частности, для того, чтобы ваша одежда не стала в чужих руках оружием, продайте ее за любое, пускай даже символическое вознаграждение. Такой жест станет своего рода линией, которая станет для вас защитой.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбитьсяНо прежде, чем отдавать вещи - обязательно постирайте их при помощи мыла и соли. Мыло очистит одежду от грязи, а соль — от вашей энергетики. Отдавая вещи, мыслите позитивно и не жалейте ни о чём. Только так они не принесут новому владельцу ничего плохого, и вы не получите плохое бумерангом.