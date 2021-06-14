УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

14 июня 2021, 06:02

С одеждой связано множество суеверий. Например, говорят, что отдавая свои вещи даром, можно нажить несчастье.

Даром раздавать свои вещи нельзя, иначе в дом може нагрянуть беда / Instagram

Периодически наши шкафы начинают нас раздражать. И происходит это не только тогда, когда в них накапливается слишком много вещей, которые нам уже не подходят или не нравятся, а еще и потому, что они буквально разрываются от энергетики, которую они в себя "втянули" - позитивной и негативной.

Хотите - верьте, хотите - нет, но каждая вещь, которую мы носим и которой владеем, становится маленькой частичкой нас. Именно поэтому крайне важно то, куда девается одежда и обувь после того, как их миссия в нашей жизни выполнена.

Представьте себе, что издавна считалось, что личные вещи человека в руках чужака могут превратиться в элемент заговора или приворота. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, сегодня полно тех, кто верит в колдовство и потусторонние силы.

Более того, немало и тех, кто готов "напакостить" другим. Поэтому прежде, чем раздавать налево и направо то, что связано с вами, много раз подумайте – а стоит ли так рисковать и чем это вам может вернуться.

Кроме того, с одеждой связано множество суеверий. Например, говорят, что отдавая свои вещи даром, можно нажить несчастье.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаПодобная история с чужой ношеной одеждой – вместе с красивым платьем, роскошной юбкой и милейшей блузкой можно впустить в свою жизнь все горести предыдущего хозяина.

Интересная ситуация с вещами тех, кто ушел в мир иной. Их не нужно выбрасывать - считается, что они способны принести другим удачу и счастье.

Какую одежду ни в коем случае нельзя раздавать

Запомните, есть вещи, которые вообще ни при каких обстоятельствах отдавать не стоит. Этот список включает: обувь, нижнее белье, пижамы, халаты, ночные рубашки и головные уборы. Эти вещи – очень личные, и отдавая их, можно найти себе беду.

Кроме того, зарубите себе на носу: у головных уборов сильная энергетическая сила. Они соприкасаются с волосами, из которых могут изготовить куклу вуду. Что касается обуви, то издавна ноги ассоциировали с неким порталом, через который уходит духовное и финансовое благополучие. Поэтому отдавать кому-то сандалии, босоножки или сапоги — это табу.

Если все же очень хочется отдать свои вещи

Выход, конечно же, есть – никто не призывает вас накапливать хлам или сжигать все то, в чем вы ходили. В частности, для того, чтобы ваша одежда не стала в чужих руках оружием, продайте ее за любое, пускай даже символическое вознаграждение. Такой жест станет своего рода линией, которая станет для вас защитой.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбитьсяНо прежде, чем отдавать вещи - обязательно постирайте их при помощи мыла и соли. Мыло очистит одежду от грязи, а соль — от вашей энергетики. Отдавая вещи, мыслите позитивно и не жалейте ни о чём. Только так они не принесут новому владельцу ничего плохого, и вы не получите плохое бумерангом.

обувь приметы нижнее белье модные платья модные шапки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ученые рассказали, когда лучше всего пить кофеУченые рассказали, когда лучше всего пить кофе Лесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с ХолостякомЛесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком Дорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип ПочемуДорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип Почему Телеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в ГрузииТелеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в Грузии Гороскоп на сегодня 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомстваГороскоп на сегодня 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства

Последние новости

06:34

Путин зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

06:33

Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в матче Евро-2020 Видео

06:02

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

05:28

Визит в Вашингтон и компенсация за СП-2: Илларионов рассказал, как Зеленский достучался до США Видео

05:02

Неврологи рассказали, есть ли простой путь к эффективному обучению и запоминанию Видео

Реклама
04:22

Модные правила для женщин после 40 лет, которые можно нарушить Видео

03:50

В рубашке родились: в Полтаве дерево с грохотом упало прямо на кафе Видео

03:02

О каких болезнях сигнализирует слишком долгий сон - ответ врача

02:42

GSC Game World запустила предварительные заказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото Видео

02:16

Гороскоп на завтра 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

01:46

Microsoft зажгла на E3 2021: все анонсы и трейлеры Видео

01:37

Украине грозит четвертая волна COVID-19: Минздрав призвал к продлению карантина

01:07

Шевченко прокомментировал поражение Украины в матче с Нидерландами на Евро-2020 Видео

00:51

Как избавиться от заложенности носа - ответ медика Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства Видео

00:06

Киевская блогерша попала в новый скандал из-за "наркотиков" в прямом эфире Видео

13 июня, воскресенье
23:51

Украина проиграла в невероятном матче Нидерландам на Евро-2020 Фото

23:26

Square Enix анонсировала новую Final Fantasy в духе Dark Souls Видео

23:15

Умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис Видео

22:58

В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться Фото Видео

Реклама
22:38

Июль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погоде Видео

22:37

Авторы Deus Ex представили Guardians of the Galaxy – игру по "Стражам Галактики" Видео

22:10

Разбил нос и уничтожил вещи: в Киеве мужчина на глазах у всех избил женщину

21:54

Известной российской актрисе запретили въезд в Украину Видео

21:43

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый геймплей и назвали дату выхода игры Видео

21:41

Создатели Dishonored и Prey анонсировали новую игру про вампиров Видео

21:31

Умер известный украинский писатель Видео

21:27

Анонсирована Forza Horizon 5: место действия, трейлер и дата выхода Видео

21:15

Авторы Atomic Heart презентовали новый трейлер игры под саундтрек группы "Мираж" Видео

21:01

Жена Шевченко невероятно поддержала сборную Украины перед матчем Евро-2020 Видео

20:51

DICE представила первый геймплей Battlefield 2042 Видео

20:39

Опубликован кинематографический трейлер долгостроя от Bethesda – Starfield Видео

20:24

Правоохранители задержали 16-летнего парня, жестоко избившего девушку в Харькове Видео

20:00

Приключенческий боевик в духе Dark Souls можно бесплатно забрать в Steam Видео

19:51

Байден раскрыл, как будет вести себя на встрече с Путиным Видео

19:39

Российский боксер Александр Поветкин уходит с ринга и сделал неожиданное признание Видео

19:23

Почему истерика русских из-за "коренных народов Украины" - это удар в штангу мнение

19:22

Популярное лакомство украинцев может быть смертельно опасным: эксперт сделала предупреждение Видео

19:20

Авторы украинской игры про Шерлока Холмса показали стильный трейлер Видео

19:18

Врач рассказал, как игрока сборной Дании Эриксена спасали от смерти Видео

Реклама
18:51

Названы 6 современных примет, которые всегда сбываются

18:45

Анонсирована игра про Бабу-Ягу Видео

18:02

На Николаевщине прямо с людьми на борту сломался аттракцион в парке Видео

18:00

Вышли новые трейлеры Far Cry 6: в дополнениях предложат сыграть за Вааса и других злодеев Видео

17:57

Россия – сторона конфликта на Донбассе: G7 призвала РФ пойти на ряд шагов по Украине

17:46

"Слишком любила жизнь": подробности гибели украинской модели в Турции Видео

17:34

В России объявили о "заговоре" против сборной на матче с Бельгией и позвали на помощь ФСБ Видео

17:33

Ubisoft представила первый трейлер горячо ожидаемой игры по "Аватару" Видео

16:45

В Киеве разбился известный тренер по бодибилдингу Фото Видео

16:35

СМИ узнали, как из-за давления Газпрома УЕФА запретила "Героям слава" для сборной Украины Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять