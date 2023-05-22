Почему нельзя 'приводити приклад' и 'задавати питання': языковед рассказал о типичной ошибке

Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, чтобы проверить, чувствуют ли украинцы кальку.

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Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко поразил своих слушателей новым экспресс-уроком, который был посвящен распространенным калькам из русского языка, которые употребляются в украинском языке.

Так, в эфире "Сніданок з 1+1" Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, чтобы проверить, чувствуют ли украинцы кальку.

Подумайте, в какой из нижеследующих строк правильно употреблены слова:

видео дня

Задавати питання. Приводити приклад. Підбивати підсумки.

Какой ответ правильный? / скриншот

Вы определились с правильным ответом? Да, это вариант 3 – "підбивати підсумки". Как подчеркнул языковед, нельзя говорить "підводити підсумки", поскольку это калька из русского. "Підводити" можно лишь ресницы, а "підсумки" мы "підбиваємо".

"Підводити" можно лишь ресницы, а "підсумки" мы "підбиваємо" / скриншот

Также Авраменко рассказал, что "задавати" можно только домашнее задание или определенного темпа, а "питання ставлять".

"Приводити приклад" – тоже неправильно, хоть и оба слова есть в украинском языке. Однако это буквальный перевод русского словосочетания "приводить пример". В украинском языке "приводять" ребенка в детсад или "приводять" в действие двигатель. А "приклад наводять".

Подводим итоги / скриншот

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко дал конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас. В новом видеоролике лингвист развенчал распространенные ошибки и предложил пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":

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