Почему нельзя пить из чашки с трещиной: древние приметы предупреждают о беде

Каждый из нас хотя бы раз в жизни нечаянно разбивал дома чашку или другой предмет посуды. А бывают случаи, когда сосуд разбился не полностью, а лишь надкололся или треснул. В таких ситуациях люди реагируют по-разному – кто-то сразу выбрасывает треснувшую посуду, кто-то оставляет дома, но уже не использует для того, чтобы употреблять из нее пищу, а кто-то продолжает использовать по назначению. Главред разобрался, что говорят древние приметы о том, можно ли пить из посуды с трещиной или есть из треснувших тарелок и мисок.
Говорят, что посуда бьется на счастье. Но эта примета точно не относится к нашему случаю, ведь наши предки не подразумевали, что из побитой посуды нужно продолжать есть. При этом нельзя продолжать использовать не только сильно разбитую, но и треснувшую или надколотую посуду.
Почему нельзя пить из чашки с трещиной
Считается, что треснувшая чашка приносит несчастье. Наши предки верили – если разбилась чашка, это означало предупреждение о приближении определенных проблем. А зачем тогда дома оставлять предвестницу этих проблем? К тому же, если оставить дома и продолжить пользоваться чашкой с трещиной, то в жизни тоже может появиться "трещина".
Предки считали, что нельзя не только пользоваться, но и оставлять дома разбитую или треснутую чашку, ведь она будет притягивать к себе негатив.
Можно ли пить из сколотой кружки – практический подход
Если же в приметы вы не верите, и поэтому не спешите выбрасывать любимую чашку, которая треснула – обратите внимание на практический подход к этому вопросу. Поврежденная керамическая чашка может быть вредной для здоровья, ведь на месте скола ее части могут начать размножаться бактерии. Место, откуда отвалился обломок, не гладкое, а шершавое. Чашка будет постоянно контактировать с влагой и водой, что будет создавать идеальные условия для бактерий.
Кроме этого, есть опасность порезаться во время пользования такой чашкой. К тому же, она ненадежна, ведь уже имеет повреждения и может развалиться в любой момент. Еще опаснее, если это произойдет, когда вы будете держать ее в руках, заполненную горячим чаем. Поэтому стоит позаботиться о своей безопасности и вовремя избавиться от такой посуды.
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