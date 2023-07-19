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Почему нельзя пить из чашки с трещиной: древние приметы предупреждают о беде

Алёна Воронина
19 июля 2023, 21:44 обновлено 19 июля, 21:44
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Многие не задумываются, можно ли пользоваться посудой со сколами или трещинами. Но древние приметы говорят, что таким образом есть риск навлечь беду.
Чашка
Почему нельзя пить из чашки с трещиной/ коллаж: Главред, фото: Pixabay, Unsplash

Каждый из нас хотя бы раз в жизни нечаянно разбивал дома чашку или другой предмет посуды. А бывают случаи, когда сосуд разбился не полностью, а лишь надкололся или треснул. В таких ситуациях люди реагируют по-разному – кто-то сразу выбрасывает треснувшую посуду, кто-то оставляет дома, но уже не использует для того, чтобы употреблять из нее пищу, а кто-то продолжает использовать по назначению. Главред разобрался, что говорят древние приметы о том, можно ли пить из посуды с трещиной или есть из треснувших тарелок и мисок.

Говорят, что посуда бьется на счастье. Но эта примета точно не относится к нашему случаю, ведь наши предки не подразумевали, что из побитой посуды нужно продолжать есть. При этом нельзя продолжать использовать не только сильно разбитую, но и треснувшую или надколотую посуду.

Почему нельзя пить из чашки с трещиной

Считается, что треснувшая чашка приносит несчастье. Наши предки верили – если разбилась чашка, это означало предупреждение о приближении определенных проблем. А зачем тогда дома оставлять предвестницу этих проблем? К тому же, если оставить дома и продолжить пользоваться чашкой с трещиной, то в жизни тоже может появиться "трещина".

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Предки считали, что нельзя не только пользоваться, но и оставлять дома разбитую или треснутую чашку, ведь она будет притягивать к себе негатив.

Можно ли пить из сколотой кружки практический подход

Если же в приметы вы не верите, и поэтому не спешите выбрасывать любимую чашку, которая треснула – обратите внимание на практический подход к этому вопросу. Поврежденная керамическая чашка может быть вредной для здоровья, ведь на месте скола ее части могут начать размножаться бактерии. Место, откуда отвалился обломок, не гладкое, а шершавое. Чашка будет постоянно контактировать с влагой и водой, что будет создавать идеальные условия для бактерий.

Кроме этого, есть опасность порезаться во время пользования такой чашкой. К тому же, она ненадежна, ведь уже имеет повреждения и может развалиться в любой момент. Еще опаснее, если это произойдет, когда вы будете держать ее в руках, заполненную горячим чаем. Поэтому стоит позаботиться о своей безопасности и вовремя избавиться от такой посуды.

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