Почему нельзя оставлять постель незаправленной - о чем говорит давняя примета

По утра довольно трудно заставить себя убрать постель и заправить кровать, если такая привычка еще не привита. Однако незаправленная постель - это не только о беспорядке и хаосе.
Если не заправлять постель - примета наших предков
Споры о том является ли уборка постели необходимостью - поднимаются давно. Однако наши предки считали, что незаправленная с утра постель может привести к неприятностям.
Они считали, что неубранная спальня после сна привлекает в дом болезни и измены супругов.
Почему нельзя оставлять незаправленную постель - причины, по которым захочется убрать
Поддержка чистоты - за день в незаправленной постели может скопиться масса бактерий, которые могут подорвать иммунитет человека, особенно - если в доме есть питомец. В заправленной кровати - меньший риск на скопление ненужных микроорганизмов.
Снижение уровня стресса - психологи утверждают, что беспорядок вокруг человека часто является отражением беспорядка в голове. Заправить утром постель - это сделать первый шаг к порядку, который снизит стресс и тревогу. Таким образом можно "убить два зайца" - привести в порядок спальню и мысли.
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