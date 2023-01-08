Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дня

Что нельзя делать 10 января и как привлечь большую удачу в этот день.

Что нельзя делать 10 января / pixabay

10 января отмечается праздник Домочадцев день. В этот день проводили время с близкими. Нужно было, и работать, и трудиться вместе с семьей.

Православные отмечают 10 января Рождественский мясоед. Это день, когда можно вдоволь объедаться мясом.

Женщины готовили различные блюда и супы с мясом. На стол перед гостями блюда из мяса: запеченную курицу, буженину, ребрышки, бифштексы, ветчину, бекон.

В Домочадцев день принято чествовать пожилых родственников — дарить им вещи из шерсти и сладкие угощения.

В этот день вся семья загадывала общее желание. Верили, что обязательно сбудется.

Что нельзя делать 10 января

Нельзя оставаться в одиночестве. Нужно провести этот день с родственниками и устроить большое семейное застолье.

Нельзя трогать и пришивать пуговицы. Можно привлечь проблемы.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Нельзя выбрасывать остатки пищи со стола, лучше покормите ими животных.

Приметы на 10 января

Если мощный снегопад или метель, то к дождливому лету.

Если кошка спит почти весь день, то к потеплению.

Если собака не желает сидеть в будке, а ложится на снег, то к скорой метели.

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