Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дня

10 января отмечается праздник Домочадцев день. В этот день проводили время с близкими. Нужно было, и работать, и трудиться вместе с семьей.
Православные отмечают 10 января Рождественский мясоед. Это день, когда можно вдоволь объедаться мясом.
Женщины готовили различные блюда и супы с мясом. На стол перед гостями блюда из мяса: запеченную курицу, буженину, ребрышки, бифштексы, ветчину, бекон.
В Домочадцев день принято чествовать пожилых родственников — дарить им вещи из шерсти и сладкие угощения.
В этот день вся семья загадывала общее желание. Верили, что обязательно сбудется.
Что нельзя делать 10 января
Нельзя оставаться в одиночестве. Нужно провести этот день с родственниками и устроить большое семейное застолье.
Нельзя трогать и пришивать пуговицы. Можно привлечь проблемы.
Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.
Нельзя выбрасывать остатки пищи со стола, лучше покормите ими животных.
Приметы на 10 января
Если мощный снегопад или метель, то к дождливому лету.
Если кошка спит почти весь день, то к потеплению.
Если собака не желает сидеть в будке, а ложится на снег, то к скорой метели.
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