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Почему нельзя не мыть расческу и кисти для макияжа: врачи назвали риски для здоровья

6 августа 2021, 19:35

Эти захватчики вызывают воспалительный процесс.

Волосы
Кисти для макияжа должны быть как можно более чистыми и стерильными / fashionlady.in

Вы, наверное, слышали совет регулярно мыть щетку для волос и кисти для макияжа. Но давайте будем честными: многие ли из нас на самом деле находят время для этого?

Что ж, согласно опросу Харриса, проведенному в мае 2015 года, 22 процента людей, использующих кисти для макияжа, никогда не чистят их, а 39 процентов намыливают их менее одного раза в месяц.

На самом деле, если вы не будете мыть кисти, вы поставите на карту здоровье своей кожи, кожи головы и волос. (Внимание: возможно, именно поэтому вы теряете волосы).

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Здесь мы выясняем, что может пойти не так, когда ваша кисть превратится в грязевую бомбу, пишет Livestrong.com.

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Прыщи

"Кисти для макияжа должны быть как можно более чистыми и стерильными, потому что мы переносим все, что находится на кисти, на наши лица", - говорит Кори Л. Хартман, доктор медицины, основатель и медицинский директор отделения дерматологии Skin Wellness в Бирмингеме и помощник клинического врача. профессор дерматологии Медицинской школы Университета Алабамы. "Немытая кисть накапливает грязь, частицы пыли, омертвевшие клетки кожи, излишки кожного жира и остатки макияжа".

Когда вы наносите все эти вещества с кисти на лицо, они могут закупорить поры, которые представляют собой небольшие карманы на коже, в которых выделяется пот или масло. "Забитые поры могут привести к высыпаниям", - говорит д-р Хартман.

И это еще не все. Как только на вашей щетке сидит мусор, вы, по сути, привлекаете бактерии.

"Бактерии размножаются легче, чем думают люди, особенно если вы храните кисти для макияжа во влажной среде, например в ванной", - говорит доктор Хартман. "Ваши поры представляют собой входной портал для этих нежелательных организмов".

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале клинической дерматологии за сентябрь 2020 года, ваша кожа уже содержит процветающий микробиом полезных бактерий, некоторые из которых действительно борются с прыщами. Но занесение вредных бактерий - это совсем другая история.

"Эти захватчики вызывают воспалительный процесс", - говорит доктор Хартман. "Это приводит к вспышкам прыщей или фолликулита, которые представляют собой образование пустул вокруг волосяных фолликулов, вызванное бактериальной инфекцией".

Вы можете получить кожную инфекцию

Удаление пыли с лица грязной щеткой также открывает путь к инфекции, особенно если у вас есть микро-ссадина, которая представляет собой крошечную царапину на лице, которую вы можете получить, скажем, от использования жесткого отшелушивающего средства, потрескавшихся губ, восковой эпиляции и т. д.

"Импетиго возникает, когда стафилококковая инфекция проникает через поверхность кожи, которая затем извергается волдырями", - говорит д-р Хартман. По данным Американской академии дерматологии (AAD), также есть шанс получить грибковую инфекцию.

Особенно важно регулярно мыть кисти для макияжа глаз. "Ваш глаз - это прямой путь к вашему мозгу", - говорит доктор Хартман. "Вы можете потенциально получить серьезную системную инфекцию, если будете использовать грязную щетку близко к глазу".

Напоминаем, что нельзя делиться кистями для макияжа. Риски редки, но реальны: как сообщает Daily Mail, 27-летняя австралийская женщина была парализована, когда заразилась MRSA, устойчивой к антибиотикам стафилококковой инфекцией, от использования кисти для макияжа друга.

Модель Антея Пейдж также заразилась стафилококком в глазу, когда визажист забыл очистить ее кисти. Герпес, стрептококк и конъюнктивит также могут передаваться при передаче косметических средств.

Ваш макияж будет выглядеть не так хорошо

Грязь стекает на тонкие пористые щетинки кистей для макияжа и со временем начинает разрушать их.

"В результате они не смогут эффективно удерживать макияж, и у вас не будет гладкого нанесения", - говорит доктор Хартман.

Ваш макияж будет пятнистым и комковатым, вместо того, чтобы легко скользить, что противоречит его сути.

Вы можете получить перхоть

Когда вы проводите щеткой по волосам, все, что остается в ваших прядях, покрывает щетину вашей расчески. Подумайте: остатки средств для волос, жир, пот, отмершие чешуйки кожи головы, сажа и пыль. Каждый раз, когда вы чистите зубы, эта грубая чашка Петри переносится обратно на вашу гриву.

"Это похоже на то, что происходит с кистью для макияжа, но у вас есть дополнительный фактор - волосы, запутанные в щетке, которые действуют как еще один очаг потенциальных проблем", - говорит доктор Хартман, отмечая, что мы теряем от 25 до 100 волос в день.

"Накопление воска на щетине и прилипших волосах делает ваши волосы и кожу головы более жирными, что может вызвать чрезмерный рост естественных дрожжей".

Эти дрожжи, называемые Malassezia, питаются маслом, поэтому чем жирнее ваша грива, тем больше она размножается. И когда Malassezia выходит из-под контроля, вы можете заработать перхоть.

"Дрожжи могут способствовать себорейному дерматиту или перхоти, воспалительному состоянию, которое приводит к жирной, зудящей, чешуйчатой ​​сыпи на коже головы", - говорит доктор Хартман. "Более того, если текстура ваших волос затрудняет ежедневное мытье шампунем, вы подвержены более высокому риску себорейного дерматита, начиная с sinc. Ваша кожа головы становится более жирной".

В результате вам необходимо проявлять особую бдительность в отношении гигиены расчески.

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