Почему нельзя мыть полы старой одеждой и футболками

Уборка в доме приметы / ua.depositphotos.com

Уборка в доме должна приносить вашему жилищу только положительную энергетику.

Чтобы в доме всегда водились деньги, было спокойно и уютно, специалисты назвали несколько вещей, которые запрещено делать.

Каждая хозяйка должна помнить, что нельзя убирать в доме поздно вечером и ночью. В это время можно привлечь проблемы и ссоры в дом.

По словам экспертов, категорически запрещено убирать в доме вашими старыми футболками, штанами или тряпками. Эти вещи нужно выбрасывать, а не мыть полы.

Почему нельзя мыть пол старой футболкой

Как отмечают эксперты, ваши старые вещи еще несут энергетику и если не избавится от футболки или кофты, то вы можете привлечь к себе проблемы со здоровьем.

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А вот старые ткани, которые у вас залежались, могут помочь вам в уборке дома.

Все вещи для уборки дома нужно покупать, иначе вы обретете проблемы и неурядицы. Это касается и членов семьи.

Отметим, что перед Новым годом 2022 стоит выбросить все старые вещи для уборки в доме и полностью их обновить. Тряпки, щетки, перчатки, полотенца и даже средства для уборки. Все эти вещи уже прослужили вам нужное время, и стоит их полностью обновить.

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