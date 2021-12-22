Почему нельзя мыть полы старой одеждой и футболками

Все вещи для уборки дома нужно покупать.
Уборка в доме должна приносить вашему жилищу только положительную энергетику.
Чтобы в доме всегда водились деньги, было спокойно и уютно, специалисты назвали несколько вещей, которые запрещено делать.
Каждая хозяйка должна помнить, что нельзя убирать в доме поздно вечером и ночью. В это время можно привлечь проблемы и ссоры в дом.
По словам экспертов, категорически запрещено убирать в доме вашими старыми футболками, штанами или тряпками. Эти вещи нужно выбрасывать, а не мыть полы.
Почему нельзя мыть пол старой футболкой
Как отмечают эксперты, ваши старые вещи еще несут энергетику и если не избавится от футболки или кофты, то вы можете привлечь к себе проблемы со здоровьем.
А вот старые ткани, которые у вас залежались, могут помочь вам в уборке дома.
Все вещи для уборки дома нужно покупать, иначе вы обретете проблемы и неурядицы. Это касается и членов семьи.
Отметим, что перед Новым годом 2022 стоит выбросить все старые вещи для уборки в доме и полностью их обновить. Тряпки, щетки, перчатки, полотенца и даже средства для уборки. Все эти вещи уже прослужили вам нужное время, и стоит их полностью обновить.
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