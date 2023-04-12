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Почему нельзя мыть пол вечером: обернется бедой для всей семьи

Алёна Воронина
12 апреля 2023, 16:35 обновлено 12 апреля, 16:35
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Наши предки верили, что нельзя убирать дома вечером и ночью, ведь таким образом есть риск навлечь проблемы и болезни.
Вечер, мытье полов, мытье полов
Наши предки верили, что нельзя мыть пол вечером, ведь есть риск навлечь беду/ ua.depositphotos.com

В современном ритме жизни, когда в нашем ежедневном графике может быть расписана практически каждая минута, трудно всё успевать, еще и делать всё запланированное вовремя. Поэтому довольно часто уборку дома приходится оставлять на поздний вечер. Однако, согласно древним поверьям, нельзя убирать ночью или вечером, в том числе и мыть пол.

Сразу может возникнуть вопрос, откуда "ноги растут" у такого поверья. Дело в том, что наши предки верили, что день несет хорошую и светлую энергетику, в то время как ночь – плохую. Поэтому чем ближе к ночи, тем больше риск навлечь на себя и свою семью беду, убирая дома.

Последствия вечерней или ночной уборки и мытья пола, согласно приметам, могут быть разными. Так, таким образом есть риск навлечь на свой дом нищету или потерять любовь.

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Считается, что нельзя мыть пол вечером или ночью, ведь это может привлечь злых духов в дом.

Также наши предки верили, что этими действиями можно навредить финансовому благополучию семьи, ведь во время мытья пола в непозволительное время финансовая энергетика якобы будет вымываться из дома.

Относительно того, до скольки часов можно мыть пол, то здесь стоит ориентироваться на время захода солнца. Пока солнце не зашло, убирать еще можно, а вот когда на улице уже полная темнота, делать этого не стоит.

Кроме этого, существует поверье, что нельзя после захода солнца выносить из дома мусор. Наши предки верили, что вечером в дверь может проскользнуть нечистая сила, которая может навлечь различные проблемы и болезни. Поэтому вынос мусора лучше отложить до утра.

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