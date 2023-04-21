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Почему нельзя мыть пол после ухода гостей: беда пойдет вслед за дорогими людьми

Алёна Воронина
21 апреля 2023, 13:02 обновлено 21 апреля, 13:02
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Когда гости покинули дом, не стоит сразу хвататься за ведро и тряпку. Такая поспешная уборка может наделать беды.
Застолье, праздник, уборка, мытье полов
Почему нельзя мыть пол после гостей/ ua.depositphotos.com

Перед тем, как в дом должны прийти гости, семья обычно тщательно всё убирает. Ведь чистота квартиры или дома – это лицо семьи. Но никто не даст гарантию, что после празднования дома останется такая же чистота. Часто после гостей приходится убирать едва ли не больше, чем до их прихода. Но мало кто догадывается, что есть определенные запреты на уборку дома после проведенного там празднования или другого мероприятия. В частности считается, что нельзя мыть пол, когда ушли гости.

С давних пор наши предки верили, что не стоит убирать по крайней мере до того момента, пока люди, которые вас посещали, не доберутся домой. Когда их дорога будет позади и они окажутся у себя дома – только тогда можно хвататься за ведро и тряпку и бежать мыть пол.

В чем суть такой приметы? Считается, что во время уборки дома или выбрасывания мусора сразу после того, как какой-то человек или люди покинули ваш дом, якобы стирается память об этом человеке. Лучше подождать, пока он доберется домой, а тем временем мысленно желать ему чего-то хорошего.

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Уборкой в спешке можно навлечь беду на гостя, который посещал ваш дом. Как минимум, в дороге домой с ним может произойти какое-то несчастье.

Если же у вас в гостях был кто-то из членов семьи, который после проведенного с вами времени возвращается домой, не рекомендуется после этого убирать в течение трех дней.

Если в гостях были сваты, не рекомендуется после этого проводить влажную уборку – считается, что таким образом есть риск "смыть" запланированную свадьбу.

Однако есть один случай, в котором разрешается убирать дома сразу после того, как гости ушли. Это можно делать, если гости были нежелательны и встреча с ними была неприятной для членов семьи. Тогда даже будет хорошо сразу убрать дома – чтобы избавиться от негативной энергетики.

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