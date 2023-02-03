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Беды не избежать: какие неприятности может навлечь мытье окон после захода солнца

3 февраля 2023, 03:15
Главред узнал, почему не рекомендуется мыть окна вечером и какие приметы связаны с мытьем окон.
Беды не избежать: какие неприятности может навлечь мытье окон после захода солнца
Почему нельзя мыть окна вечером? / ua.depositphotos.com

Старшие люди всегда говорят, что все дела нужно делать пока светит солнце, а после его заката лучше уже ничего не начинать. Так, кое-кто никогда не выносит мусор из дома вечером и не дает в деньги долг даже самым родным. Кроме того, многие стараются не стричься и не бриться вечером. Также после заката многие люди уже не приступают к уборке, а именно – к мойке окон. Главред узнал, почему не рекомендуется мыть окна вечером и какие приметы связаны с мытьем окон.

Почему нельзя мыть окна вечером

Издавна известно, что после захода солнца по миру разгуливает нечистая сила, которая любит всем вредить. Именно поэтому все вечерние дела откладываются до следующего дня. Согласно поверью, мытье окон вечером негативно влияет на всех жителей дома.

Во-первых, мытье окон вечером приводит к тому, что вы вымываете все благополучие из своего дома. Зато неудачи просто рекой льются в дом. Не удивляйтесь потом, что счастье вас обходит стороной.

Во-вторых, в народе верят, что вечернее мытье окон может навлечь на кого-то из домочадцев серьезную болезнь. Кроме того, дети будут всю ночь капризничать и не смогут уснуть.

В-третьих, вечернее мытье окон вымывает из дома всю положительную энергетику. Это приводит к тому, что между жильцами дома всегда царят громкие ссоры и недоразумения.

Народные приметы связанные с мытьем окон

  • Окна не рекомендуется мыть после того, как прошел дождь. Так можно вымыть весь достаток из дома.
  • Начинать мыть окна обязательно нужно с внутренней стороны. Если начинать мыть окна с внешней стороны, то можно навлечь в дом нечистую силу.
  • После мытья окон воду нужно сразу же вылить и ни в коем случае не оставлять ее на ночь. Если оставить воду ночевать, то на следующий день могут появиться проблемы в дороге.

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