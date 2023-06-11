Почему нельзя мыть голову в понедельник - ответ на пугающую загадку древности

Приметы с незапамятных времен рассказывают, когда нельзя мыть голову - опасными могут быть не только дни недели, но даже и время суток.

https://news.glavred.info/pochemu-nelzya-myt-golovu-v-ponedelnik-otvet-na-pugayushchuyu-zagadku-drevnosti-10477276.html Ссылка скопирована

Когда нельзя мыть голову - приметы / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Наши предки были убеждены – нельзя мыть голову в понедельник. Древние приметы все больше отходят в небытие, зато у современного человека создаются новые ритуалы. К примеру, откладывать все дела до понедельника, чтобы со свежими силами приняться за работу.

Наших предков такая примета повергла бы в суеверный ужас, так как первый день недели считался колдовским, бесовским. Вся нечистая сила в понедельник якобы спускалась на землю, чтобы вершить свои злые дела. Но при чем тут волосы? У Главреда есть точный ответ.

Шевелюра считалась гордостью каждого, в особенности девушек. За локонами следили тщательно и с особым усердием. Впрочем, дело не только в их красоте. Предки считали, что волосы накапливают энергетику человека. Поэтому и были уверены, что в колдовской понедельник нельзя мыть голову – смоешь не только груз прошедшей недели, но и все хорошее, а сквозь волосы злые духи проникнут в мысли и даже душу, где наделают бед.

Когда нельзя мыть голову - приметы / pexels.com

По понедельникам также не мыли голову, так как были уверены, что после этого всю неделю их будут преследовать неудачи. Строги были правила для представительниц прекрасного пола. На вопрос, почему девочкам нельзя мыть голову в понедельник, любая женщина вам убежденно бы ответила – это к несчастью. Если девушка на выданье помоет голову семь понедельников подряд, то ходить ей в девках до конца жизни – всех женихов "смоет". Замужние женщины не мыли косы в этот день, так как опасались накликать на избранника несчастья.

Помыть голову в понедельник также считалось дурной приметой не только для духовного и душевного равновесия; опасались также за здоровье волос, дескать помоешь голову в понедельник, а уже к пятнице на голове лишь пушок останется.

Когда нельзя мыть голову - приметы / pexels.com

Неблагоприятными для мытья головы также считались пятница и воскресенье. Это знаковые для христианства дни, в которые не положено плескаться в воде: в пятницу был распят Иисус Христос, и этот день нужно провести в покое и смирении, а воскресенье – праздничный день, время для семьи и отдыха. В языческих верованиях мытье головы в эти дни могло принести с собой финансовые неудачи и утрату благосклонности Фортуны в целом.

Важным также было время суток, в которое проходили банные процедуры: утро – для светлых дел, вечер – для темных. Поэтому издревле считалось, что нельзя мыть волосы вечером – лучше не играть с судьбой, и не "приглашать" в свою чистую голову различную нечисть.

Смотрите видео, в котором мастер фэншуй Давид Векуа рассказывает о связи волос с космической энергией человека:

Другие новости: