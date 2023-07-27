Почему нельзя мешать сырую воду с кипяченой в чае: к чему это приведет

Главред расскажет, можно ли добавлять в чай сырую воду и чем это чревато.

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Почему нельзя мешать сырую воду с кипяченой / коллаж: Главред, фото: pexels

Чай - любимый напиток большого количества людей. Однако не все любят, а у некоторых просто нет времени ждать, пока он остынет, потому потребители прибегают к разбавлению чая водой. Однако мало кто задумывается, можно ли смешивать чай с водой. Об этом мы и расскажем дальше.

Что будет если в чай добавлять холодную воду

Нужно понимать, что в самом смешивании чая с водой никакого вреда нет. Однако разбавленный чай будет менее насыщенный и ароматный. Также всё дело в том, какой именно водой вы разбавляете чай. Холодная кипяченая вода не сделает ничего плохого, а вот другая - навредит.

Почему нельзя мешать сырую воду с кипяченой

Перед тем, как разбавлять чай водой, необходимо подумать над тем можно ли добавлять в чай сырую воду. Ответ на этот вопрос достаточно прост - нет. Сырой водой чай разбавлять не стоит. Всё дело в том, что сырая вода содержит микроорганизмы и бактерии, которые попадая в чай - могут навредить человеку. Кроме того, в напитке бактерии могут продолжить размножение.

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Также, при добавлении сырой воды чай может потерять свои полезные свойства - антиоксиданты и полифенолы, которые укрепляют здоровье человека.

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