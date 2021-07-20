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Почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами и чем это грозит

20 июля 2021, 04:37

Волос состоит из микрочешуек, отслаивание которых грозит секущимися концами и "пушистостью". Во время сна волосы трутся о постель и повреждаются.

волосы, фен, женщина
Перед сном волосы желательно высушить / Фото pixabay.com

Волосы в мокром состоянии становятся более уязвимыми. Если ложиться спать с мокрыми волосами, то это в результате может привести к их сухости и ломкости. По этой причине голову рекомендуется высушить до отхода ко сну, но если такой возможности нет, то существует лайфхак, который поможет уберечь волосы от повреждений.

Почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Человеческий волос состоит из микрочешуек, отслаивание которых грозит секущимися концами и "пушистостью", пишет Harpers Bazaar. Во время сна волосы трутся друг о друга и о постель и повреждается их структура.

Еще одна причина, по которой не стоит ложиться спать с мокрой головой, это то, что утром скорее всего их будет тяжело распутать и расчесать. Особенно эта проблема актуальна для девушек с волнистыми и кудрявыми волосами. Кроме того, локоны могут высохнуть самым неожиданным образом и их будет сложнее уложить.

Как спать с мокрыми волосами - лайфхак

Если по какой-то причине нужно лечь спать с мокрой головой, то вас спасут несколько лайфхаков.

Эксперты рекомендуют нанести на волосы небольшое количество несмываемого кондиционера или спрея для легкого расчесывания и сделать пучок при помощи шелковой резинки или ленты. Утром ваши волосы будут живыми и увлажненными, а на голове будет легкая волнистая укладка.

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Чтобы спать с мокрыми волосами, можно надевать на голову специальный тюрбан из шелка или микрофибры.

Когда категорически нельзя спать с мокрой головой

Если вы чувствуете, что заболеваете, ложиться с мокрой головой не стоит: переохлаждение может спровоцировать более серьезное простудное заболевание.

То же самое касается и сна с включенным кондиционером: в этом случае мокрые волосы могут обернуться насморком и болью в горле.

Как сообщал Главред, ранее были названы пять шампуней для красоты локонов.

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