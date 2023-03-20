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Почему нельзя купаться в свой день рождения и другие запреты этого дня

20 марта 2023, 15:51
День рождения - особенный день в жизни каждого человека. Однако он имеет свои запреты и приметы, которых стоит придерживаться, чтобы не утратить счастье.
Почему нельзя купаться в свой день рождения
Почему нельзя купаться в свой день рождения / ua.depositphotos.com

Многие люди акцентируют внимание на том, что в день рождения самочувствие и настроение значительно меняется. Эзотерики утверждают, что у этого есть свое объяснение. Сегодня расскажем, чего не стоит делать в свой день рождения, чтобы уберечь свою жизнь от беды.

Что нельзя делать в свой день рождения - главные запреты

День рождения - это старт нового года жизни. Стоит придерживаться определенных правил, чтобы не заложить неприятный фундамент на все грядущие 365 дней.

Во-первых - в день рождения не рекомендуется думать о долгах, ведь мысль материализуется и вы можете провести весь год в долгах. Также не стоит одалживать деньги в сам день рождения, это может принести безденежье в новый год человека.

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Во-вторых - не стоит совершать инъекций и стричься в день рождения - такие решения могут отобрать здоровья и подарить недуги.

В-третьих - не стоит отмечать день рождения заранее. Это может забрать у вас время жизни и ее продолжительность.

О еще нескольких интересных запрета расскажем далее.

Почему нельзя купаться в свой день рождения - интересно, но факт

Эзотерики утверждают, что в день своего рождения человек ощущает себя и является очень уязвимым для темных сил и злых языков. Они не советуют купаться в день рождения, поскольку вода обладает очищающими средствами и может смыть незащищенное счастье и удачу. Согласно приметам, душ лучше принять накануне праздника.

Можно ли убираться в свой день рождения - к чему приведет это решение

День рождения - день, когда стоит быть особенно заботливым по отношению к себе и не совершать лишних действий, способных навредить жизни.

Мнение эзотериков заключается в том, что любое очищение пространства и уборку лучше проводить в качестве подготовки ко дню рождения и новому этапу жизни, но ни в коем случае в день рождения.

Всё дело в том, что любая уборка предполагает вынос мусора, а в день рождения вместе с ним можно вынести и собственное счастье.

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