Почему нельзя класть телефон рядом с кроватью: советы и рекомендации экспертов

Почему нельзя класть телефон рядом с кроватью / https://ua.depositphotos.com/

Почему нельзя класть телефон рядом с кроватью

По словам специалиста Антона Ястребцева, несмотря на то, что современные смартфоны проходят проверку безопасности, оптимальное расстояние между гаджетом и головой спящего составляет один метр.

Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. И обязательно заведите беспроводные наушники, чтобы не держать устройство около головы. Если базовая сотовая станция находится далеко и связь слабая, то телефон расходует большое количество энергии, чтобы связаться с базовой станцией, и от него будет повышенное излучение

Эксперт отметил, что рекомендация по поводу смартфонов в первую очередь касается людей, у которых установлены кардиостимуляторов (поскольку гаджеты создают электромагнитные помехи).

Можно ли держать телефон рядом когда спишь

Другой эксперт, Сергей Кузьменко, уверен ‒ нельзя долго смотреть в экран перед сном, уже лежа в постели.

"Во-первых, это вредно для зрения (перевод телефона в режим чтения или ночной режим несколько снижает нагрузку на глаза, но не устраняет ее совсем). Во-вторых, это может вызвать нарушения сна, и с психологической точки зрения (нервная система волнуется от прочитанных новостей, мозг пытается обработать всю информацию, которую пользователь проскроллил в ленте), так и с физиологической (свечение экрана, по некоторым данным, влияет на выработку мелатонина, гормона сна, и чем дальше, тем больше). Так что оставлять в стороне мобильный телефон за час до сна, поставив будильник на завтра, самый оптимальный вариант", ‒ говорит он.

Также эксперт посоветовал не оставлять девайс на зарядке всю ночь.

"Это может негативно повлиять на срок службы аккумулятора в долгосрочной перспективе и чревато перегревом, если зарядное устройство или сам телефон неисправны", - заключил Кузьменко.

Можно ли заряжать телефон в спальне

Результаты последнего исследования британских ученых указывают на то, что зарядка мобильных телефонов в спальне влияет на секрецию мелатонина, а это может привести к серьёзным заболеваниям.

Если вы заряжаете свой мобильный телефон или планшет в спальне, это влияет на выработку мелатонина в организме, что приводит к нарушению обмена веществ, а также может повлечь за собой ожирение, диабет и другие заболевания.

Исследование показало, что в режиме ожидания значение электромагнитного излучения мобильного телефона составляет 2,3 мГс, а после включения оно увеличивается до 3,4 мГс. Кроме того, значения электромагнитного излучения мобильного телефона на расстоянии 5 см, 10 см и 15 см от смартфона составляют 1, 0,5 и 0,3 мГс соответственно. Потому-то ученые ирекомендуют отключать мобильный телефон на время сна.

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