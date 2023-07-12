Почему нельзя хранить продукты в фольге: ответ настораживает

Иногда привычные действия оказываются совсем не самым лучшим вариантом решения проблем.

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Почему нельзя хранить продукты в фольге / коллаж: Главред, фото: pexels

Когда есть остатки еды и нет подходящих контейнеров для ее хранения, фольга всегда кажется хорошим вариантом.

Некоторые рестораны всегда заворачивают остатки еды в фольгу. Однако оказывается, что это не самое лучшее решение и оно может нанести вред пищи.

Мы расскажем, можно ли заворачивать продукты в фольгу и чем еще можно воспользоваться.

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Почему нельзя хранить продукты в фольге

Как известно, кислород - настоящий враг еды. Там, где есть кислород, в еде размножаются бактерии. А когда вы завернете остатки в алюминиевую фольгу, у бактерий будет достаточно места, чтобы проникнуть внутрь и испортить вкусный обед, прежде чем вы успеете его съесть. Из-за кислорода и бактерий, которые могут попасть в фольгу, она может испортиться. А это же именно то, чего мы пытаемся избежать, используя фольгу.

Также алюминий всегда вступает в реакцию, из-за чего еда может обрести неприятный металлический привкус, помимо прочего, соленые продукты, которые хранятся в фольге - могут стать опасными для здоровья.

Что можно использовать вместо фольги

Для того, чтобы сохранить свое здоровье, всегда есть альтернативы.

Одной из альтернатив является пищевая пленка. С пищевой пленкой у бактерий будет меньше шансов. Также можно использовать восковые салфетки, которые для окружающего мира лучше, чем фольга и пленка, а также контейнеры.

А если вы не планируете есть остатки еды сразу, то заморозьте их, так они смогут храниться в течение нескольких месяцев.

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