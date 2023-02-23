Почему нельзя глотать жвачку: явная угроза для жизни

У каждого в жизни бывает ситуация, когда жевательная резинка случайно попадала в пищевод или ее глотал ребенок. Сегодня мы расскажем почему это опасно.

Почему нельзя глотать жвачку / коллаж фото pixabay.com

Организм - достаточно сильный, но и сложный механизм, требующий заботы о себе и качественного отношения. Нет человека, который хоть раз в жизни случайно бы не проглотил жвачку. Чем это может обернуться - читайте далее.

Почему нельзя глотать жвачку - ответ на волнующий вопрос

Сама по себе жвачка не несет опасной функции для организма, но ее форма - вполне. Особенно опасно жвачка является для детей. У ребенка, который проглотил жвачку может случиться кишечная непроходимость. Могут проявиться симптомы запора, сильной головной боли, тошноты и рвоты.

Для взрослого главный риск - удушье во время глотания жевательной резинки. По этим причинам лучше не отправлять жвачку внутрь своего организма.

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Переваривается ли жвачка - как этот продукт поведет себя в пищеводе

Организм человека достаточно сильный, однако он не способен переварит жевательную резинку. Однако несмотря на это - она не является угрозой, если уже попала внутрь.

В желудка жвачка не останется, она будет двигаться по пищеварительной системе с помощью желчи и мышц, после чего выведется из организма спустя несколько дней.

Что делать если проглотил две жвачки - без паники

Если вы проглотили две жвачки - вас могут настигнуть неприятные ощущения, однако они не опасны и быстро пройдут. Не стоит в таком случае бежать к хирургу или терапевту, но к врачам стоит обратиться, если количество жвачек. которое попало в ваш организм - значительно большее, и тем более - если вы что-то съели параллельно.

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