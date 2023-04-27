Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

Один из самых популярных способов избавиться от старой одежды может обернуться бедой для человека, который эти вещи носил.

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Почему нельзя делать тряпки из старых вещей/ ua.depositphotos.com

Наверное, у каждого дома завалялось определенное количество старых вещей, которые уж точно не будут одеваться. Желая "дать им вторую жизнь", некоторые намеренно их не выбрасывают, а планируют в дальнейшем использовать как тряпки. Однако не всем известно, можно ли старые вещи резать на тряпки, и чем это может обернуться для их владельца.

На самом деле, согласно народным приметам, не рекомендуется пускать на тряпки предметы личного гардероба или вещи кого-то из членов семьи. Считается, что одежда, которую на протяжении длительного времени мы носим на себе, впитывает большую часть нашей энергетики.

Если же потом тряпкой с такой одежды вытирать пыль или мыть пол, собирая на нее грязь и мусор, это может принести несчастье бывшему владельцу вещи. Считается, что грязь, попавшая на такую тряпку, приведет к ухудшению ауры человека, который когда-то носил эту одежду.

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Почему нельзя использовать детские вещи на тряпки

Такое же правило распространяется и на детскую одежду. Не стоит пускать на тряпки кофточку или футболку, из которой ваш ребенок уже вырос. Согласно приметам считается, что таким образом есть риск лишить ребенка успеха и счастья. Вместо этого к вашему сыну или дочери могут прицепиться бедность и различные несчастья.

Как правильно выбрасывать старые вещи

Но как же тогда поступить с ненужной одеждой? Конечно, каждый из нас решает сам, верить ли в разные предрассудки. Но если для вас важно не нарушать приметы, тогда лучше не пускать старую одежду на тряпки, а избавиться от нее другим способом. Например, можно раздать ее родным и друзьям или передать тем, кто нуждается в таких вещах.

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