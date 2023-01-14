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Почему нельзя часто стирать одежду: 4 причины, которые станут для вас открытием

14 января 2023, 10:58
Частая стирка принесет уже не пользу, а вред. Узнав 4 причины этого, вы точно задумаетесь, как экономно стирать, а по возможности – как обходиться без стирки.
Стирка, стиральная машина
Одежду нельзя часто стирать по нескольким причинам/ ua.depositphotos.com

Конечно, нам хочется постоянно ходить в чистой свежей одежде. Поэтому часто возникает соблазн стирать всю одежду без разбора, даже если некоторые вещи вы одели всего раз. Ведь в голове появляется мысль, почему бы не постирать вот ту кофту или брюки "за компанию" вместе со всем остальным. И мало кто задумывается, можно ли стирать вещи ежедневно или просто очень часто.

Но на самом деле частая стирка одежды может принести уже не пользу, а вред, и не только вашей одежде и семейному бюджету, но и экологии. Есть четыре причины, почему нельзя часто стирать.

Одежда может испортиться

Все хотят, чтобы их одежда выглядела как новая как можно дольше после покупки. Но чем чаще мы ее стираем, тем быстрее она приближается к "точке невозврата", после которой ее первозданный вид будет потерян навсегда.

Нет "вечного материала", со временем любая ткань изнашивается. Но постоянная стирка, отбеливание, сушение лишь ускоряют этот процесс. Поэтому лучше иметь собственный график стирки вещей – знать, какая одежда пачкается и нуждается в очистке чаще, какая меньше, и не злоупотреблять использованием стиральной машины.

Ваш кошелек "похудеет"

Каждый цикл стирки требует использования большого количества воды и электроэнергии. В типичном домохозяйстве обычно на стирку в машинке приходится около 20% общего использования воды. Машинка также тянет немало электроэнергии. И большинство из этого количества расходуется на нагрев воды – примерно 90%.

Поэтому частая стирка плохо скажется и на вашем кошельке, которому придется "похудеть" под влиянием такой привычки.

Страдает окружающая среда

В состав моющих средств для стирки – порошков, гелей, ополаскивателей, кондиционеров и прочего – входит много вредных для природы химических веществ. Такие химикаты после использования попадают вместе с водой в окружающую среду. Кроме этого, они "задерживаются" на одежде и контактируют с кожей.

Химчистка токсична

Некоторые вещи нельзя или очень трудно постирать дома, и часто их приходится сдавать в химчистку. Но там используют такие химические вещества, которые могут навредить как природе, так и человеку, который дальше будет носить эту одежду.

Что делать, чтобы стирать реже

Конечно, постоянно ходить в грязной одежде – это не выход. Просто стоит более сознательно воспринимать процесс стирки. И тогда вы сможете уменьшить вред как для себя, так и для природы, а заодно и деньги сэкономите.

Например, если вам нужно удалить только одно или несколько пятен с одежды, не обязательно полностью стирать ее. Достаточно будет воспользоваться либо пятновыводителем, либо народными средствами, чтобы вывести с одежды эти пятна.

Если какую-то вещь вы одели лишь один-два раза, но вам хотелось бы ее освежить, просто проветрите ее, вывесив на свежий воздух. В холодное время года это будет еще эффективнее.

Также одежду можно почистить щеткой или клейким роликом, если к ее поверхности прилипли шерсть, пух или другие мелкие частицы.

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