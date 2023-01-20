Почему нельзя 22 января никому трогать иголку: приметы и что нельзя делать

22 января церковь почитает память святителя Филиппа. В народе на Филиппа строго-настрого запрещалось лениться.
В этот день люди работали и верили, что удача уйдет от того, кто будет работать спустя рукава, и прилипнет к тому, кто покажет усердие в труде.
В этот день было принято приводить в порядок себя и свой дом. Хозяйки стирали, гладили и мыли полы. Мужчины занимались тяжелым трудом.
Также 22 января было принято ходить в баню, чтобы смыть с себя все неприятности.
Что нельзя делать 22 января
Нельзя 22 января заниматься сменой имиджа.
Нельзя 22 января ругаться и ссориться друг с другом.
Нельзя 22 января заниматься рукоделием.
Нельзя 22 января пришивать пуговицы и трогать иголки. Можно привлечь новые страхи и проблемы.
Нельзя 22 января стоять долго на пороге. Можно привлечь неудачи в дом.
Приметы на 22 января
Если ясный день, то к хорошему урожаю.
Если морозная погода, то к хорошему урожаю яровых.
Если вороны и галки сидят на верхушках деревьев, то к морозам.
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