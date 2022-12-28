Почему не стоит выбрасывать кожуру от мандаринов: полезный секрет для дома от опытных хозяек

Мандарины уже давно стали одним из атрибутов новогодне-рождественских праздников. Праздничный стол у большинства людей не обходится без этого цитрусового.
Но обычно, наслаждаясь вкусом самого мандарина, кожуру от него практически все безжалостно выбрасывают в мусорку. Однако на самом деле этим отходам от цитрусового там не место, ведь для них найдется замечательное использование в быту.
Наверное, многие задумывались, как сделать, чтобы в комнате пахло. А чем не замечательный запах для праздников – аромат мандаринов. Для того, чтобы ароматизировать комнату, можно использовать как раз кожуру от цитрусового.
Для этого наберите кастрюлю воды и закиньте в нее кожуру и кусочки мандаринов. Также туда можно добавить ваши любимые специи. Для этого хорошо подойдут корица, гвоздика и мускатный орех.
Поставьте кастрюлю со всем содержимым греться на плите. Когда вода закипит, убавьте огонь до минимума и оставьте на маленьком огне на пол часа.
Пока вода будет кипеть, приятный аромат будет шириться кухней и вне ее. Поэтому нужно открыть дверь во все остальные комнаты, чтобы запах доходил и туда.
Также этот способ будет очень действенным, если вы готовили что-то на кухне и там остались неприятные запахи.
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