Почему не стоит выбрасывать кожуру от мандаринов: полезный секрет для дома от опытных хозяек

Обычно кожура от мандаринов сразу попадает в мусорку. Хотя ее можно с пользой применить дома.

Почему не стоит выбрасывать кожуру от мандаринов/ ua.depositphotos.com

Мандарины уже давно стали одним из атрибутов новогодне-рождественских праздников. Праздничный стол у большинства людей не обходится без этого цитрусового.

Но обычно, наслаждаясь вкусом самого мандарина, кожуру от него практически все безжалостно выбрасывают в мусорку. Однако на самом деле этим отходам от цитрусового там не место, ведь для них найдется замечательное использование в быту.

Наверное, многие задумывались, как сделать, чтобы в комнате пахло. А чем не замечательный запах для праздников – аромат мандаринов. Для того, чтобы ароматизировать комнату, можно использовать как раз кожуру от цитрусового.

Для этого наберите кастрюлю воды и закиньте в нее кожуру и кусочки мандаринов. Также туда можно добавить ваши любимые специи. Для этого хорошо подойдут корица, гвоздика и мускатный орех.

Поставьте кастрюлю со всем содержимым греться на плите. Когда вода закипит, убавьте огонь до минимума и оставьте на маленьком огне на пол часа.

Пока вода будет кипеть, приятный аромат будет шириться кухней и вне ее. Поэтому нужно открыть дверь во все остальные комнаты, чтобы запах доходил и туда.

Также этот способ будет очень действенным, если вы готовили что-то на кухне и там остались неприятные запахи.

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