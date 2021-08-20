Почему не стоит пить много растительных настоек - ответ нарколога / ua.depositphotos.com

На фоне пандемии коронавирусной инфекции повысился интерес к растительным настойками, поскольку некоторые люди надеются укрепить свое здоровье благодаря полезным свойствам натуральных компонентов таких препаратов. Однако, как говорит известный медик-нарколог Евгений Брюн, применять растительные настойки нужно с большой осторожностью, сообщает Радио Спутник.

"Есть определенные мифы о том, что спиртовые настойки тех или иных лекарственных средств помогают при тех или иных заболеваниях. К сожалению, мир растений настолько велик и неоднозначен, что нужно обладать великим искусством для того, чтобы выбрать именно то растение и именно ту лекарственную форму, чтобы это лекарственное средство помогло. Травяные сборы так не работают, они не бьют по какой-то одной мишени, они бьют по площадям и не всегда попадают, а иногда вместе с пользой наносят вред. Особенно, если это спиртовые настойки", – сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что медики-исследователи из Университета штата Джорджия заявили - бег и упражнения с гантелями имеют большое значение для того, чтобы поддерживать тело в хорошей форме.

Однако, такие виды нагрузок еще и очень эффективны для того, чтобы сохранять полностью физическое и ментальное здоровье.

Позднее ученые рассказали, что употребление подростками растительных масел, богатых омега-6-жирными кислотами, может нанести вред их здоровью.