Почему не нужно выливать рассол от маслин и оливок: 4 неожиданных варианта использования жидкости

Не спешите выливать рассол от оливок и маслин, потому что вы можете приготовить много кулинарных шедевров с его помощью.

Как можно использовать рассол после оливок и маслин? / ua.depositphotos.com, unsplash.com

Покупая маслины или оливки, многие совершают огромную ошибку, когда выливают рассол. Оказывается, что рассол от оливок и маслин может пригодиться, ведь он славится ярким ароматом, который подчеркивает вкус блюд. Так что не спешите выливать этот вкусный деликатес, потому что с его помощью можно приготовить множество кулинарных шедевров. Читайте в нашем материале невероятные секреты, как можно использовать рассол от оливок или маслин.

Замаринуйте лук

После того, как вы съели маслины или оливки, можно приготовить другой не менее вкусный и оригинальный деликатес. Замаринуйте в рассоле лук, который станет идеальным дополнением к любым блюдам. Для этого возьмите луковицу и нарежьте ее кольцами или полукольцами. После этого сложите лук в баночку и залейте его рассолом от оливок или маслин. Обратите внимание, что оба рассола ни в коем случае нельзя смешивать. Лучше использовать для одной баночки рассол от оливок, а для другой – от маслин.

Когда вы залили лук рассолом, можете сверху добавить немного столового уксуса. Далее плотно закройте баночку крышкой и поставьте лук мариноваться в холодильник на несколько дней. Пикантный вкус маринованного лучка вас приятно удивит!

видео дня

Замаринуйте мясо

Если первый вариант использования рассола от маслин или оливок вас не удовлетворил и вы до сих пор в поисках наилучшего варианта, куда можно использовать рассол от маслин и оливок, то этот вариант вам точно понравится! Оказывается, что в этом рассоле можно мариновать не только лук, но и мясо. Поэтому, предлагаем вам отказаться от соли и перца, замариновав любимые стейки в рассоле от оливок или маслин. Вы будете удивлены, насколько готовое блюдо получится ароматным и сочным.

Добавьте рассол в суп

Если вы готовите борщ, солянку или рассольник, то рассол от оливок или маслин может стать отличным дополнением для блюда. Заметим, что здесь лучше использовать рассол именно от оливок, поскольку рассол от маслин может изменить цвет блюда, ведь довольно часто производители подкрашивают маслины. Обычно хозяйки наливают рассол от оливок в солянку, борщ или рассольник за 10 минут до готовности блюда.

Добавьте рассол в салат

Пикантный и ароматный вкус рассола от оливок или маслин может стать отличной заправкой для любимого салата. Лучше всего рассол от оливок или маслин подходит для винегрета или салата с консервированным тунцом. Просто добавьте несколько ложек рассола, и вы увидите, насколько вкус блюда стал утонченным и неповторимым.

Теперь вы знаете, что делать с водой из-под оливок. Готовьте с любовью и удивляйте своими кулинарными шедеврами своих друзей и знакомых!

Вас может заинтересовать: