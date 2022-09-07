Почему не надо гладить постельное белье и в чем вред

Можно ли не гладить постельное белье - все плюсы и минусы / Фото pixabay.com

Многие годы существовала традиция гладить постельное белье после стирки. Это была обязательная процедура, так как считалось, что таким образом не только улучшается эстетический вид белья, но и можно избавиться от бактерий. С течением времени все больше хозяек перестали тратить время на то, чтобы часами стоять возле гладильной доски. Главред разобрался, почему надо гладить белье и в каких случаев от этого можно отказаться.

Почему надо гладить белье

Основная причина того, почему многие хозяйки до сих пор гладят белье, состоит в том, что после этой процедуры его можно уложить красивыми и ровными стопочками в шкафу.

Если вы стираете белье при низких температурах, то гладить белье желательно. Утюг проводит дополнительную тепловую обработку ткани, помогая уничтожить бактерии и паразитов. Кроме того, после отпаривания белье становится мягче и приятнее к телу.

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Еще один плюс глажки в том, что при воздействии высоких температур волокна ткани спаиваются между собой, препятствуя их разрывам и расхождениям. То есть таким образом можно продлить белью срок годности.

Почему не надо гладить белье

Если постельное белье гладить постоянно, то со временем снижаются его гигроскопические функции - ткань начинает хуже впитывать влагу. Кроме того, структура волокон разрушается, ткань становится более плотной, а значит хуже пропускает воздух. Этот фактор способствует нарушению температурного режима тела человека, что может привести к ухудшению здоровья.

В процессе глажки постельное белье накапливает статическое электричество, которое препятствует нормальному режиму сна и создает ощущение дискомфорта.

Современные стиральные машинки обладают функцией легкой глажки белья, что позволяет избежать возникновения замятий ткани. Кроме того, можно применять специальные моющие средства, которые помогают достичь эффекта немятого белья без применениия утюга.

Какое белье нужно гладить обязательно

Отвечая на вопрос, нужно ли гладить вещи новорожденного, ответ будет однозначно положительным. Кроме того, обязательно нужно гладить белье, если члены вашей семьи страдают кожными заболеваниями. Также глажка спальных принадлежностей необходима для больных, которые соблюдают постоянный постельный режим.

Какие ткани не нужно гладить

Шелк. Он почти не мнется и не требователен в уходе. Ткань хорошо впитывает влагу и испарения, поэтому является одним из лучших вариантов при выборе постельного белья.

Лен. Гладить эту ткань бессмысленно, потому что после первой же ночи она снова помнется. Лен - экологичный натуральный материал, быстро впитывает воду и также быстро высыхает, хорошо пропускает воздух и позволяет коже дышать.

Бязь. Постельное белье из этой ткани достаточно хорошо расправить после стирки, чтобы оно приобрело аккуратный вид.

Сатин-жаккард чем-то похож на шелк, но стоит дешевле. Эту ткань также можно не гладить.

Ранее Главред писал об эффективном способе отбелить постельное белье дома.

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