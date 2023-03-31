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Почему "на обиженных воду возят" и какая вторая часть пословицы

31 марта 2023, 13:03
Выражение "На обиженных воду возят" напоминает нам о том, что в жизни надо быть сильным и не опускать руки, даже если что-то не получается.
Ведро, девушка
Почему "на обиженных воду возят" / pixabay.com, pexels.com

Многие слышали и говорил фразу "на обиженных воду возят", но не всі знают ее происхождение.

Более того, у этого выражения есть продолжение.

Что означает выражение "На обиженных воду возят"?

Выражение "На обиженных воду возят" широко используется и означает, что некоторые люди могут использовать свою обиженность для того, чтобы добиться какой-то выгоды или помощи от других. Это выражение относится к тем, кто постоянно жалуется на свою жизнь и считает, что не получает того, что заслуживает.

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Откуда взялось выражение "На обиженных воду возят" и какое у него продолжение?

Существует несколько версий происхождения этого выражения. Одна из них связана с древними русскими обрядами, когда на воду возили обиженных людей, чтобы они очистились от злых духов и негативных эмоций. Другая версия связана с ремеслом лодочников, которые возили на своих лодках людей, чтобы они могли совершить "прогулку на воде" и отвлечься от своих проблем.

Полное выражения "На обиженных воду возят" звучит так: "На обиженных воду возят, а на добрых сами катаются". Это значит, что есть люди, которые не дают себя обижать и на своих проблемах строят свою жизнь. Они не жалуются на жизнь, а берут ее в свои руки и добиваются успеха самостоятельно.

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Автор: Сергей Кущ
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