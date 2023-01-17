Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делать

Что нельзя делать на Крещение Господне 19 января и как привлечь удачу.

Приметы на Крещение Господне 19 января / ua.depositphotos.com, goodfon.ru

19 января церковь отмечает большой праздник Крещение Господне. Это один из самых важных церковных праздников в году.

В этот день все верующие обязательно должны посетить церковь и набрать освещенную вода, так как вода в водоемах сегодня считается святой.

Верили, что в крещенскую ночь вся вода обретает магические, целебные свойства, которые она не теряет до конца года.

В доме каждой женщине стоит открыть двери и окна, чтобы привлечь в дом благополучие и счастье.

19 января можно женится и свататься. Верили, что семья будет крепкой.

Что нельзя делать 19 января на Крещение

Нельзя 19 января выполнять повседневные бытовые обязанности. Можно из дома все счастье прогнать.

Нельзя 19 января плакать. Можно весь год в слезах провести.

Нельзя 19 января ссориться, ругаться, сквернословить и сплетничать.

Нельзя 19 января одалживать деньги в долг.

Нельзя 19 января гадать. Можно потерять всю удачу.

Нельзя 19 января стричь волосы. Вместе с ними можно потерять удачу.

Приметы на 19 января

Если солнечная погода и мороз, то к жаркому и сухому лету.

Если плохая погода ночью, то к большому урожаю.

Если нет снега на Крещение, то будет неплодородный год.

Если вьюга и метель, то такая же погода будет под конец апреля.

Если дождь идет на Крещение, то продлится до конца января.

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