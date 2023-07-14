Почему на груше чернеют и сохнут листья: 2 правила спасения дерева

Главред расскажет, как бороться с черными пятнами на листьях груши.

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Собственный сад - это не только радость и наслаждение, но и хлопоты. Иногда - не очень приятные. Порой плодовые деревья настигают разные недуги, с которыми придется справляться, чтобы продлить жизнь растению. Мы расскажем, что за болезнь на листьях груши может быть, если у дерева скручиваются и опадают листья.

Все плодовые деревья: и яблоня, и груша, и абрикос, и ягодные - требуют регулярной обработки. Узнайте, чем обработать листья груши и когда это нужно сделать.

Почему на груше чернеют и сохнут листья - причины

Одной из самых распространенных причин почернения листьев у груши является нехватка бора. В этом случае листья скучиваются, деформируются и подсыхают. Также дерево может попросту требовать обильного полива, если листья сохнут и скручиваются.

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Помимо прочего, это может быть бактериальный ожог, который появляется когда жарко и влажно, а также - парша. Грибная болезнь груши, возбудителем которой является гриб.

Как бороться с черными пятнами на листьях груши - хороший способ

Для начала, если груше все-таки просто не хватает воды - необходимо пробовать активнее ее поливать. Затем, если не поможет и листья чернеют - стоит удалить пораженные части растения и приступить к дезинфекции.

Наилучший способ это сделать - использовать 5% раствор железного купороса, после чего дополнительно обработать садовым варом.

В последствии для профилактики придется обрабатывать грушу сразу после цветений раствором 1% бордоской жидкости.

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