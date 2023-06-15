Почему мы неправильно употребляем слово "відтак": Авраменко удивил ответом

Красивое украинское слово украинцы часто употребляют не в том значении, которое оно имеет на самом деле.

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Почему мы неправильно употребляем слово "відтак"/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Как бы мы ни старались хорошо изучить значение всех украинских слов, некоторые из них всё равно остаются для нас загадкой. И именно это часто становится причиной неправильного употребления некоторых слов. Такая же судьба постигла украинское слово "відтак", которое часто встречается в речи многих людей не в том значении, которое имеет на самом деле.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает наречие "відтак" и как его правильно использовать.

По словам языковеда, украинцы время от времени употребляют это слово в значении "отже, тому". Но так делать нельзя.

Авраменко объяснил, что на самом деле это слово означает "потім, далі, після чого-небудь".

"Например, "спочатку жив у Вінниці, а відтак в Одесі". Это то же самое, что "спочатку жив у Вінниці, а потім в Одесі", – объяснил языковед.

На самом деле слово "відтак" означает "потім"/ скрін

Напомним, ранее Авраменко объяснил, почему смородина имеет два названия. "Смородиною" называют лишь черные ягодки. Красные, несмотря на то, что это тоже смородина, называют "порічками".

Также ранее языковед Александр Авраменко объяснил, почему в украинском языке нельзя употреблять слово "творог" и как правильно называть молочный продукт, на который мы привыкли так говорить.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно просить прощения:

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